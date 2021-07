Laurent Monbaillu Envoyé spécial à Tokyo

Cinq ans après sa 5e place à Rio, Jaouad Achab n’a pas été en mesure de confirmer ses ambitions de médaille olympique : ce dimanche, au Makahuri Messe de Tokyo, le taekwondoka de 28 ans (n°6) a échoué dès son entrée en lice en -68 kg, s’inclinant face au Dominicain Bernardo Pie (n°11) sur le score de 18-11 (7-2, 5-3, 6-6). Et s’il conservait encore une petite chance d’être repêché, chance à laquelle il ne croyait guère de toute façon, il a rapidement dû déchanter avec la défaite de son tombeur contre le Chinois Zhao dès les quarts de finale.

À chaud, dans la zone mixte de l’enceinte tokyoïte, Jaouad Achab reconnaissait, et regrettait déjà son manque d’efficacité contre un adversaire qu’il n’avait jamais affronté. "Ce qui a fait la différence ? Je n’ai trouvé ni le rythme, ni la distance ni le bon timing ce dimanche, dit-il. Je n’arrivais pas à le trouver alors que lui, au contraire, a bien géré la situation et a contré toutes mes tentatives. Il a tout fermé."

Obligé de courir derrière le score, notre compatriote a tenté d’user de son métier mais il a manqué de percussion et de précision dans ses prises d’initiative. "Je pense qu’avec un peu plus de temps, je l’aurais eu, estime-t-il. En attendant, il a parfaitement profité de mes erreurs. En essayant de trouver la distance, j’ai tenté différentes choses mais qui n’ont pas fonctionné. Je reconnais que c’est un bon combattant, solide physiquement, et je m’attendais à un match difficile car c’est un très bon athlète, costaud, qui a déjà signé de bons résultats dans le passé. Il était bien meilleur, tout simplement. Oui, le meilleur a gagné ! Je crois que je suis un meilleur athlète que lui mais aujourd’hui c’était lui le meilleur. Hélas pour moi…"

"On a fait le maximum"

S’efforçant de reste digne à l’interview, l’ancien champion du monde et d’Europe reconnaissait avoir pris "une claque" qu’il mettra certainement un peu de temps à digérer. D’autant qu’il pensait avoir tiré toutes les leçons de sa première participation olympique qui s’était soldée par une terrible déception alors qu’il visait l’or au Brésil.

"C’est un moment difficile, bien sûr. Il faut l’accepter, prendre quelques jours de repos, puis je vais remettre mon dobok et retourner au travail. Ça fait partie de notre sport malheureusement ! Et le haut niveau est ainsi fait. J’essaie de rester positif devant vous mais à l’intérieur, il est bien évident que cela fait très mal. Et peut-être que je vais m’effondrer dans un coin du vestiaire dans quelques minutes. Ceci dit, quand je repense à tout ce qu’on a mis en place avec mon équipe, je pense qu’on a fait le maximum. C’était une très bonne préparation, au cours de laquelle on a corrigé tout ce qu’on pouvait améliorer, et j’ai aussi beaucoup travaillé sur l’alimentation, sur l’aspect mental avec une psychologue, sur le relâchement. Je me sentais bien ! Mais malheureusement, le jour J, c’est l’autre qui était meilleur."

Refusant d’expliquer son manque de rythme par un déficit de compétition ces derniers mois ("On s’entraîne tout aussi dur à l’entraînement"), Jaouad Achab va reprendre l’avion vers la Belgique le cœur lourd. Le reverra-t-on dans trois ans à Paris ? Si cela ne tenait qu’à lui, oui !