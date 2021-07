Au Village olympique, Ann Wauters est heureuse comme une gamine qui découvre un magasin de bonbons. À 40 ans, elle vit enfin ses premiers Jeux. "J’ai tant attendu ce moment", s’exclame-t-elle.

"C’est l’aboutissement d’un rêve. En 2016, si quelqu’un m’avait dit que je serais aux Jeux de 2020, j’aurais rigolé (rires). Je vais terminer ma carrière ici. Je suis émue car je vis un rêve."

Le report d’un an aurait pu briser ce rêve. Ann Wauters a demandé une petite rallonge à son corps. Sa tête aimerait jouer encore des années, mais son genou lui rappelle le poids des ans.

"Je dois être dans les plus vieilles ici, mais je suis fière. J’ai été courageuse en refusant d’abandonner. On ne va pas se mentir. Je sens mon genou. Je lui demande juste de ne pas me lâcher durant les deux prochaines semaines. Après, il fait ce qu’il veut."

Elle aimerait passer ses journées tantôt sur les parquets tantôt dans les allées du village olympique. L’autre jour, elle a croisé son homologue espagnol, Pau Gasol. "Je lui ai demandé une photo. Nous sommes nés la même année. Il m’inspire. Federer, aussi, continue alors qu’il perd de plus en plus de matchs. Il a tout gagné par le passé. Il aurait pu s’arrêter après ses vingt Majors, mais il a toujours cette passion. Comme moi. Comme Pau."

"Apporter mon expérience"

Mais, son chouchou, c’est Novak Djokovic. Grâce à Marjorie Carpréaux, elle lui a parlé. "Je me promenais avec Marjo. Elle me dit : ‘Djokovic, Djokovic’. Mais, je ne le voyais pas. En fait, il est vraiment petit (rires). Je parle par rapport à ma taille (NdlR : 1,95 m). Je continuerai à marcher avec Marjo car elle voit tout le temps les stars. Je me suis arrêté et j’ai discuté 20 secondes avec Djoko. Lui aussi, c’est un véritable passionné."

Mardi, les Belges commencent leur tournoi face aux redoutables Australiennes qui visent un podium. "Moi, je suis là pour apporter mon expérience au groupe. Toutes les filles connaissent bien leur rôle. L’Australie jouera sans Gambling, ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle. Certaines joueront de manière plus libérée. Elle est très individualiste. Je suis là pour jouer plus de trois matchs. En quart, on verra le tirage."

Th. V.