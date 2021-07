Liège Le CHR de la Citadelle ferme le centre de dépistage Covid de la place de l’Yser

À partir de ce lundi 26 juillet, il ne sera plus possible de se faire tester au Covid place de l’Yser puisque le centre de dépistage ferme ses portes. En conséquence, la Citadelle adapte les horaires du site des Guillemins (du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 17 h) et de Vottem️ (du lundi au vendredi de 7 h 30 à 16 h et le samedi 8 h à 14 h). "Le médecin des Guillemins continue à prendre des patients ‘sans rendez-vous/code CTPC’ aux Guillemins uniquement jusqu’à 16 h en semaine et jusqu’à 15 h le samedi, dans la limite des places disponibles" , précise le CHR de la Citadelle. ️Pour les patients qui ne sont pas des résidents belges, il est préférable de se rendre à Vottem pour se faire tester. M. S.