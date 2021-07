Liège Des navettes gratuites vers les zones sinistrées

Afin d’aider les personnes sinistrées à se déplacer, la Ville de Liège a mis en place, avec l’aide du Tec, des navettes qui relieront les quartiers touchés à la place des Guillemins, où elles pourront reprendre une ligne classique. De nombreuses personnes hébergées à Liège ont besoin de se rendre quotidiennement sur les lieux sinistrés afin de procéder au nettoyage de leur habitation. Dès 8 h (12 h pour le quartier du Lhonneux) et jusqu’à 20 h, des bus spéciaux gratuits suivront certains circuits (Lhonneux, Angleur et Renory) et s’arrêteront à la demande. M. S.