Équitation Triplé belge historique

En saut d’obstacles, les championnats d’Europe scolaires, juniors et jeunes cavaliers se déroulaient en fin de semaine à Vilamoura (Portugal). Après s’être emparée du sacre européen par équipe chez les juniors et les jeunes cavaliers jeudi et vendredi, la Belgique en a également fait de même chez les scolaires samedi. Il s’agit d’un triplé historique pour notre pays et qui confirme que derrière la génération dorée qui s’illustre actuellement chez les seniors figurent également pléthore de cavaliers prometteurs. Emilie Conter (bronze) chez les jeunes cavaliers, Tristan Guisson et sa sœur Aurelia (argent et bronze) chez les juniors l’ont aussi confirmé en grimpant sur les podiums individuels. Ch.S.