Inde Une mousson meurtrière

Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par les fortes pluies de mousson en Inde s’est alourdi à 127 morts dimanche, selon les autorités, les sauveteurs recherchant toujours des dizaines de disparus. La côte Ouest du pays est arrosée de précipitations torrentielles depuis jeudi et les services météorologiques ont mis en garde contre de nouvelles averses. Sous l’effet du réchauffement climatique, ces précipitations sont de plus en plus intenses, analysent des experts. (AFP)