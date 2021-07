Cinq cents mètres de clôtures pour protéger la nature

À l’heure actuelle, quatre zones du domaine Solvay ont été rendues inaccessibles par la pose de barrières de protection. Mais d’autres zones du parc vont également bénéficier de cette mesure dans un avenir proche.

"Il suffit de se promener un peu pour observer des sillons ou des pistes non naturelles créés par des passages répétés des vététistes et/ou promeneurs, explique Olivier Vanham, le directeur du domaine. Alors, on ne le fera pas par plaisir, mais il faut que l’homme en général accepte de rester dans les zones ‘domestiquées’ du parc comme de la nature en général, pour que les endroits plus sauvages restent sauvages et que la biodiversité puisse continuer à s’y épanouir. D’un point de vue environnemental, c’est hyper-important. Tout comme d’un point de vue esthétique, même si c’est dans une moindre mesure. Car ce sont bien souvent les endroits dits plus sauvages qui confèrent leur beauté au domaine Solvay ou aux espaces verts."

Pour protéger ces différentes zones, les responsables bénéficiaient d’un impressionnant stock de 500 mètres de barrières en bois. "On a dû demander des subsides à la Région wallonne et lancer un marché public, pour un montant total de 5 000 euros. Et à l’heure actuelle, on en a déjà bien utilisé la moitié."

Une autre solution est envisagée : des gardes immobiles qui ont montré leur efficacité et permettent de suppléer le véritable garde du domaine.

En outre, "bientôt, un second garde entrera en fonction", conclut Olivier Vanham. "Pas forcément pour plus de répression, mais pour accentuer encore la prévention et la sensibilisation. Ce qui est finalement la meilleure manière de protéger un tel site." Gérald Vanbellingen