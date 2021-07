Confiance et maîtrise : Derwael a fait un premier pas vers l’or

Nina Derwael ne pouvait rêver plus belle entrée dans ses Jeux olympiques ! Ce dimanche, à Tokyo, la cheffe de fil de la gymnastique belge, brillante dans son exercice de prédilection aux barres asymétriques, a entraîné dans son sillage Maellyse Brassart, Jutta Verkest et Lisa Vaelen vers une formidable cinquième place à l’issue des qualifications lors du concours par équipe (164,195 points), notre pays, présent dans la cinquième et dernière subdivision, n’étant précédé que de la Russie, des États-Unis, de la Chine et de la France. Excusez du peu ! Au total, en plus de leur qualification en équipe (mardi), nos représentantes se sont offert trois finales individuelles : deux pour Nina Derwael (première aux barres et septième du concours général) et une pour la très prometteuse Jutta Verkest, 15 ans à peine, qui disputera aussi la finale all-around (26e) jeudi.

Sunisa Lee, sa plus grande rivale

"C’est un sentiment fantastique de signer de tels résultats, soulignait Nina Derwael juste avant de remonter dans le bus conduisant les athlètes au Village. C’était chouette de nous produire d’abord en équipe et, pour ma part, j’ai vraiment profité de chaque moment, de chaque rotation. Il y a toujours un peu de pression, mais j’étais relativement sereine et le plaisir a pris le dessus sur la nervosité. Je suis tellement fière de toutes les filles ! Quand j’ai vu avant la poutre qu’on était sixièmes, après le passage de Lisa, j’étais vraiment choquée. Maellyse a assuré à la fin et on peut être super contentes. Notre but était d’intégrer le top 8, on savait qu’on en avait les qualités. Maintenant, on va tout donner en finale ! Il y a peu de marge d’erreur mais on peut s’améliorer au saut et on ne sait jamais ce qui peut se passer."

Sur le plan individuel aussi, Nina Derwael avait de quoi être satisfaite : pleine de maîtrise, la double championne du monde a exécuté un exercice quasi parfait aux barres asymétriques (6.7 comme difficulté) récompensé par la plus haute note de sa carrière (15,366 pts), le meilleur total des engagées devant l’Américaine Sunisa Lee (15,200), sans doute sa plus grande rivale en finale dimanche. "Je n’ai rien vu de ce qui s’est passé avant, mais je suis contente de ma propre prestation. C’est dans cet exercice-là que j’ai le plus confiance et je ne vais plus en changer, même s’il reste des détails à peaufiner. Si j’arrive à l’exécuter parfaitement, je serai plus que prête pour la médaille d’or."

