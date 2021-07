Des camps "chasse-poubelles"

Reportage Valentine Van Vyve

Au milieu d’une prairie bordée de sapins, en lisière de forêt, un groupe de jeunes filles s’affaire autour d’une table de brasseur recouverte d’aliments en tout genre. En son centre trône un long pot dont les fleurs ont été remplacées par des herbes aromatiques. Autour d’elles, assises confortablement sur des chaises de camping, d’autres discutent avec légèreté de la préparation du repas. Ce jour-là, c’est la traditionnelle journée du concours de cuisine au camp des guides Horizon de Boussu. Le concept est connu, mais la recette a été quelque peu revisitée : "Chaque groupe sera notamment évalué sur la quantité de déchets qu’il aura produite ou non", explique avec enthousiasme Otsoa. "Ça réduit un peu les choix en termes de consommation alimentaire… mais c’est positif", glisse Igaraba.

Dans la continuité de la thématique de l’année - où elles ont nettoyé les cours d’eau -, les guides ont en effet choisi de placer le camp sous le signe de l’écologie : elles se déplacent à vélo et essaient de diminuer autant que possible leur production de déchets. "L’idée est de polluer le moins possible", résume Poudou, membre du staff de la 16e HC de Boussu.

Quinze guides, un sac-poubelle

Au bout d’une semaine de camp, les guides Horizon ont accumulé un seul sac-poubelle tout-venant. Marc Sautelet, coordinateur du projet Camp zéro déchet pour Zero Waste Belgium, le vide. "Ce n’est pas pour contrôler", rassure-t-il, mais davantage pour voir comment la petite troupe aurait pu éviter plus encore l’accumulation de ses déchets. Du papier humide pourrait être jeté dans le compost (à défaut de servir à l’allumage du feu). "Le compost est fait pour moitié de déchets organiques, et pour l’autre de matière sèche", explique-t-il. Des paquets de chips auraient aussi pu être triés dans les PMC. "Le nouveau sac bleu s’applique dans la région", motive Marc Sautelet. Ces éléments retirés, la poubelle tout-venant se vide à nouveau de manière conséquente. "La différence avec les années précédentes est criante", remarque la cheffe Kiang.

"En moyenne, les groupes divisent leur production de déchets par trois. Certains vont même bien plus loin", observe Marc Sautelet. Un projet qui, souligne-t-il, "permet d’arriver à des résultats très rapidement et de manière assez simple". "Normalement, une personne produit 150 kg de déchets par an, poursuit-il. En divisant cela par trois, on atteint 50 kg, ce qui constitue un plancher en dessous duquel il est compliqué de descendre." Et qui lui fait dire que les jeunes s’en sortent très bien.

"On fait le max"

"On fait le max, mais, si les supermarchés ne s’y mettent pas, c’est compliqué", soulève Otsoa. La troupe a en effet mis toutes les chances de son côté pour y arriver. Le pain est acheté chez le boulanger du village et stocké dans des taies d’oreiller, la viande - consommée avec modération - provient de la boucherie du coin. "On y va avec nos propres contenants", précise Otsoa. Pour les fruits et légumes - bio et de saison - les guides se rendent chez un maraîcher de la région et se fournissent en œufs dans une ferme non loin du camp. "On a fait nos confitures nous-mêmes", ajoute Igaraba. Les denrées non périssables (riz, pâtes et céréales) ont quant à elles été achetées en vrac avant le départ.

"On gaspille beaucoup moins, constate Poudou. On veille à cuisiner les bonnes quantités et, plutôt que de les jeter - on a tout de même un compost -, on mange les restes le lendemain." Cela dit, "il faut davantage anticiper", souligne-t-elle. "C’est une démarche qui pousse à la réflexion… mais on se prend au jeu et ça en devient amusant." Il n’a d’ailleurs pas fallu user de subterfuges pour convaincre Benjamin, le cuistot, de se plier à cet exercice "pas si contraignant".

Côté hygiène, "on utilise du savon sec pour se laver", poursuit Otsoa. "Quand on se lave… !", plaisante une autre.

L’essentiel facteur plaisir

Les guides Horizon, contrairement à d’autres sections, ont besoin de peu de matériel. "C’est une sorte de camp minimaliste", commente Marc Sautelet. Ailleurs, il faut mettre en place des solutions pour ne pas brûler les perches à l’issue des constructions ; trouver des alternatives à la corde utilisée par kilomètre… "Il faut que les choses changent et que les camps qui tendent vers le zéro déchet deviennent la norme", tonne Igaraba.

"Toute cette démarche n’est pas une corvée, c’est au contraire une chouette expérience", commente Kiang. D’ailleurs, souligne Marc Sautelet, "la notion de plaisir est primordiale pour amener du changement".

C’est bien parti puisque, depuis le début des formations lancées il y a quatre ans par Zero Waste Belgium et fortes du soutien des fédérations de mouvements de jeunesse, environ cent staffs ont été formés. Leur impact indirect est "incalculable", dit Marc Sautelet, qui souhaite que "la démarche essaime bien au-delà des groupes que l’on accompagne".