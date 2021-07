Edward Still : "Le match aurait pu tourner différemment"

D1A Impossible de prédire le classement des Zèbres après une seule journée de championnat. On peut tout de même annoncer que leurs supporters ne s’ennuieront pas, vu le contenu proposé à Ostende. Focus sur la prestation des Zèbres en possession de balle.

Malgré les beaux mouvements et les trois buts inscrits, Edward Still a pointé du doigt les lacunes offensives de son équipe, en conférence de presse.

"Ce qu’il y a à améliorer ? La qualité offensive, clairement. On a eu des pertes de balle évitables, parce qu’on est trop lents. On n’a pas vu les joueurs libres dans les espaces qu’on avait créés. C’est l’idée, jouer avant que le pressing ne se mette en place, pour déjouer notre adversaire. Pour ce faire, il faut réfléchir en avance et jouer vite. Il y a beaucoup de nouveautés pour tout le monde, ça va encore prendre du temps. C’est un processus. Mais la performance à Ostende va nous aider à y arriver."

Une efficacité redoutable

Au niveau de l’expected goals, qui calcule la qualité et la quantité d’occasions, Ostende était devant : 1,8 à 1,1. Les Carolos ont fait preuve d’une efficacité redoutable.

"C’est fantastique de l’emporter 0-3 pour commencer la saison, mais le match aurait pu tourner différemment. 0-1 aurait peut-être été un score plus logique, mais nous avons été très bons collectivement. J’ai apprécié l’investissement des joueurs qui ont respecté à 200 % les différentes phases. Comme le pressing, qui amène d’ailleurs le but d’ouverture. C’est exactement ce qu’on avait travaillé à l’entraînement."

La récupération très haute de Kayembe sur le flanc gauche a permis aux Hennuyers de se procurer une première occasion après 6 minutes de jeu… et de la mettre au fond, via Bedia.

Cette discipline, tant offensive que défensive, était la première source de satisfaction du jeune entraîneur. "Le respect du plan de match, c’est ce qui m’a le plus fait plaisir. Je dirais que j’ai senti que les vingt joueurs présents y croyaient à 200 % et avaient confiance dans le plan du match et dans leurs coéquipiers."

Pas question toutefois de s’enflammer. D’abord parce qu’il ne s’agissait que de la première journée. Mais aussi parce que le résultat est flatteur. "Si certains se croient trop beaux, ils ne seront plus sur le terrain, la semaine prochaine, a prévenu Edward Still. Dès le premier jour, on a voulu créer un échange honnête avec les joueurs. 0-3, c’est top mais ce ne sont que trois points et pas plus. De toute façon, on verra à l’entraînement si certains se cachent. Nous avons des outils qui nous permettent d’être certains de ce qui est fait. Si des joueurs lèvent le pied ou se croient trop beaux, on a des joueurs qui poussent sur le côté et qui ne demandent qu’à entrer."

Plus de hiérarchie

C’est notamment ce qui explique l’absence d’un Benchaïb de la sélection. "Il était tout en haut de la hiérarchie quand je suis arrivé. L’énergie d’un joueur dans le groupe et son rendement en préparation, c’est ce qui a dicté le nom des joueurs qui étaient sur le terrain. Les choses se mettent sur le terrain assez naturellement."

Gholizadeh ne s’est entraîné qu’à deux reprises avant la rencontre. Il était médicalement apte, mais pas physiquement. Amine Benchaïb aurait pu en profiter pour se retrouver aux côtés de Bedia, mais c’est Anass Zaroury qui a été choisi. Et du haut de ses 20 ans, il a largement réussi sa première en D1. "S’il continue de la sorte, il peut devenir une des révélations du championnat. S’il se relâche, non. Je ne suis pas surpris ou impressionné, parce que ça correspond à ce qu’il montre sur le terrain depuis six semaines. Il chamboule la hiérarchie. Mais s’il se contente de ça, il ne jouera plus. Il fait preuve de beaucoup de maturité jusqu’à présent, chapeau à lui. Pouvoir exprimer les qualités qu’il a, sans expérience en D1, c’est top. Qu’il continue sur cette voie."

C’est bien au mérite que les joueurs recevront leur chance et non plus sur base d’une certaine hiérarchie ou d’un nom plus ronflant qu’un autre. Une bonne chose pour la concurrence, mais aussi pour les jeunes, qui devront se battre pour obtenir du temps de jeu.

Pierric Brison