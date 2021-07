Afghanistan Les autorités décrètent un couvre-feu sur l’essentiel du territoire

Les autorités afghanes, confrontées depuis deux mois à une vaste offensive des talibans qu’elles peinent à enrayer, ont décrété samedi un couvre-feu nocturne sur l’ensemble du territoire à l’exception de trois provinces (dont celle de Kaboul). Les insurgés ont déclenché début mai une offensive tous azimuts, à la faveur du lancement du retrait définitif des forces internationales, désormais presque terminé. Les forces afghanes n’ont offert qu’une faible résistance et ne contrôlent essentiellement plus que les principaux grands axes et les capitales provinciales. (AFP)