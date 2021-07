Murray ne jouera pas

Les Jeux olympiques , c’était sa chasse gardée lors de la dernière décennie. Andy Murray avait d’abord surpris tout le monde en s’imposant dans son jardin londonien en 2012. Il avait remis le couvert quatre ans plus tard, à Rio. À Tokyo, l’Écossais était loin de figurer parmi les favoris ou même les outsiders. Une opération à la hanche était passée par là. Avant de monter sur le terrain, celui qui est aligné en double avec Salisbury a choisi de renoncer à ce combat inutile contre Felix Auger-Aliassime (qui a perdu contre Purcell) afin de s’économiser pour le double. "Je suis très déçu de devoir renoncer, mais l’encadrement médical m’a déconseillé de participer à deux tournois, j’ai donc pris la décision difficile de me retirer du tableau de simple et de me concentrer sur le double avec Joe", détaillait son communiqué olympique.

Th. V.