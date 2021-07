"Il faut faire rêver les gens qui se lèvent en Belgique en pleine nuit"

Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Les Red Lions affrontaient la nuit dernière l’Allemagne lors de leur deuxième match dans l’immense Oi Stadium avant de poursuivre cette semaine avec l’Afrique du Sud, le Canada et la Grande-Bretagne, soit trois morceaux moins indigestes.

Obsédés par cette volonté de grandir dans le tournoi, les Red Lions sont déjà concentrés sur les quarts de finale. Tous triment pour améliorer tant leurs prestations individuelles que collectives. Les Reds cherchent d’abord à se battre pour que les coéquipiers soient dans les meilleures conditions pour performer. C’est dans cet esprit-là qu’ils rêvent tous de progresser jusqu’à la grande finale. La barre avait déjà été placée assez haut lors de leur premier match contre les Pays-Bas. Stabilité, solidarité et maturité sont les trois "té" magiques du noyau de Shane McLeod.

Pas à pas

Vincent Vanasch incarne ces trois piliers à lui tout seul. Il n’est pas encore né celui qui pourra déstabiliser "The Wall". Sûr de lui, il avance pas à pas avec la certitude qu’il aura toujours un coup d’avance sur l’adversaire. À l’Euro 2019, ce coup se nommait le recours à la vidéo car il avait remarqué que les Allemands aimaient laisser traîner les mains pour stopper la balle sur pc. Aux Jeux, il garde d’autres cartes dans son jeu.

"Les pays européens nous connaissent très bien, mais nous n’avons pas encore tout dévoilé. Il nous reste des cartes. Nous avons très bien préparé les différentes rencontres au Japon."

Il en profitait pour rappeler que le succès contre les Pays-Bas ne devait pas déclencher d’hystérie. Les Red Lions ont joué leur jeu. Tout simplement. "Lors de ce match, nous avons montré nos standards et maintenant, il faut les hausser. Je suis fier de trois éléments : la cohésion d’équipe, la solidité défensive qui commence par la ligne d’attaque et le plaisir de se battre l’un pour l’autre."

Ce plaisir trouve un prolongement chez les supporters qui ne sont pas présents en Asie. "Dans les vestiaires, nous insistons sur le fait qu’il faut faire rêver les gens qui se lèvent en Belgique en pleine nuit pour nous voir."

Malgré ses 33 ans, ce jeune papa qui attend encore un heureux événement en septembre garde un regard d’enfant d’une tendresse inouïe sur le village olympique. Le contexte délétère qui a précédé la plus grande fête mondiale du sport à travers la planète n’a pas entamé sa joie.

Le village, un petit monde à part

"L’expérience est toujours unique. Cette année, le Covid la rend particulière. Nous, Red Lions, restons dans notre bulle. Nous ne voyons pas la population locale. Le village, c’est un petit monde à part. Lors de ma première nuit à Tokyo, je ne me suis endormi qu’à 2 heures du matin car j’étais comme un enfant dans un magasin de jouets. Tu veux tout voir. Je suis très heureux que les Jeux se passent à Tokyo car les Japonais sont très stricts avec les règles."

Il se plie de bonne grâce à toutes les restrictions même s’il en est une qu’il juge désagréable. "Le plexiglas dans le réfectoire n’est vraiment pas convivial. Tu n’entends rien quand le gars en face te parle. Mais les Jeux ont lieu. Moi, je n’ai pas peur. Je me sens protégé."

Comme si le Covid ne suffisait pas, un typhon est annoncé sur le village mardi. "Il y aura beaucoup de pluie", relativise Vincent Vanasch qui pointe néanmoins un aspect intéressant pour son équipe. "Nous n’avons aucune prise sur cet élément. Je ne m’en fais pas. Mais, la pluie rendra l’atmosphère plus lourde. L’air sera moins respirable. Là, nous aurons un avantage de plus car nous avons vécu cette situation la semaine dernière à Hiroshima. Là-bas, le taux d’humidité était supérieur à 90 %. Jusqu’ici, à Tokyo, le taux d’humidité n’était pas très élevé."

"Vince the Prince", qui a un cœur gros comme ça, brille également par sa capacité à tout analyser afin de réduire les chances de son adversaire.

Il ne laisse rien au hasard. À Tokyo, le champion de Belgique, des Pays-Bas et d’Allemagne en club a bien l’intention de rajouter une ligne de prestige à son palmarès. Il ne se laisse donc pas distraire en cours de route.

"Je ne cherche pas à croiser d’autres athlètes. Je suis juste concentré sur ce que j’ai à faire. À Londres et à Rio, j’avais fait la collection des pin’s. Je ne la ferai pas cette fois. Je me sens en mission", poursuit Vince qui était content de croiser Andy Murray. "Un mec sympa, mais je n’ai pas pris de photo."

Une équipe au coeur du système

Le Bruxellois, exilé à mi-temps à Cologne, n’est reconnu que dans le monde du hockey. Pourtant, son palmarès ferait pâlir de nombreux athlètes présents à Tokyo. "Si je croise Grambusch ou Rühr, nous discuterons un bon quart d’heure, mais sinon je ne suis pas reconnu", ajoute celui qui célèbre ses 3es Jeux. "Notre ambition est différente. À Pékin en 2008, les gars étaient déjà contents de faire le tour du terrain. À Londres, la cinquième place était une perf. À Rio, nous visions les médailles, ce que nous avons fait. À Tokyo, nous cherchons l’or, ce qui nécessite d’être encore plus concentré."

Toute la délégation belge le leur souhaite. Au sein du Team Belgium, les Red Lions se sont forgé une belle réputation. En tant qu’équipe, ils sont au cœur du système. Vincent Vanasch se réjouit de voir à la télévision les exploits des uns et des autres et offre de l’empathie aux déçus. Pour le hockey, la médaille ne se décide pas en une poignée de minutes. "Pour nous, c’est plus un marathon. Nous avons la chance de disputer cinq matchs de poule, ce qui nous garantit de rester assez longtemps. Ce tournoi est long, rapide et intense avec huit matchs en 12 ou 13 jours. La chaleur n’aide pas, ce qui explique que je me concentre fort sur l’essentiel."

Vincent Vanasch a déjà joué beaucoup de beaux rôles dans sa carrière. Celui de chercheur d’or olympique est encore plus haut.