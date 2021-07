Jutta Verkest, la benjamine du Team Belgium, en finale

Promenant un sourire quasi permanent, témoignant de son jeune âge et de son plaisir d’être aux Jeux olympiques, Jutta Verkest a contribué à la qualification de l’équipe grâce à son total de 53,632 points répartis entre les quatre agrès. La voilà aussi qualifiée pour le concours général. "Tout va tellement vite pour moi ces derniers mois ! sourit la Malinoise de 15 ans. Je suis super contente pour toute l’équipe. Et bien sûr, à titre personnel, je suis heureuse d’avoir prouvé que je n’étais pas ici par hasard ou par chance. Lors de la répétition générale, j’étais vraiment super nerveuse mais je me suis dit simplement d’en profiter et de faire du mieux possible. Ça a fonctionné ! Peut-on prendre une médaille ? Honnêtement, je n’ai pas réfléchi si loin ! Je ne crois pas qu’on doive se focaliser sur une médaille mais juste faire de notre mieux et on verra bien où cela nous place."

Pour Maellyse Brassart, la cinquième place de l’équipe constituait également une "incroyable" surprise. "Avec le stress bien présent, je n’avais aucune idée de notre position et le fait d’avoir fait abstraction du classement m’a permis de rester bien concentrée sur mon sujet. Au dernier agrès, tout peut se passer et j’ai bien négocié mon exercice à la poutre, même si ma note générale est moins conforme à ce que j’attendais. On a montré qu’on avait une équipe soudée dont Nina est l’incontestable leader. L’ambiance entre nous est géniale et on peut encore s’améliorer en finale."

Lisa Vaelen ne tenait pas un autre discours, elle qui avait eu un peu plus de difficulté à contenir ses émotions. Comme on la comprend !

L.M.