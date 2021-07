La Coupe du monde (2)

Blancs : Carlsen

Noirs : Wojtaszek

16e de finale, 2e partie

Sotchi, le 23 juillet

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. Fb5+ Cd7 4. d4 cxd4 5. Cxd4 L'une des qualités qui séparent Carlsen de ses pairs, me paraît résider dans sa faculté d'innover dès les premiers coups de l'ouverture. Ceci, car cet avantage lui permet d'échapper régulièrement aux analyses d'ordinateurs. La méthode essayée ici ne s'était encore présentée que dans des parties rapides. 5... Cgf6 6. 0-0 Pieds au plancher et sans se préoccuper du pion e4... 6... a6 Sur 6... Cxe4 il suivrait 7. Te1 Cef6 8. Cf5 avec la menace de prendre d6. 7. Fa4 e6 Certainement une réaction plausible. Le dispositif rappelle celui que l'on trouve dans la défense de Scheveningen, après 1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4. Cxd4 Cf6 5. Cc3 e6 etc. 8. c4 Ceci explique pourquoi les Blancs ont tardé à sortir le Cavalier en c3. "L'étau de Maroczy" retient les pions de b7 et d6, pour éviter les percées en b5 et d5. 8... Fe7 Il poursuit la mobilisation des pièces. Voici une ou deux jolies variantes pour illustrer l'embouteillage du Fc8 : 8... Cxe4 9. Te1 Cec5 (Si 9... Cef6 alors 10. Txe6+ !! fxe6 11. Cxe6 Db6 12. Cc3 avec un assaut terrifiant) 10. Cc3 Cxa4 (10... Fe7 11. Fxd7+ Cxd7 12. Txe6) 11. Dxa4 Fe7 12. Cd5 0-0 (12... exd5 13. Cf5) 13. Cxe7+ Dxe7 14. Cf5 et les Blancs récupèrent le pion, tout en conservant de nombreux atouts stratégiques. 9. Cc3 0-0 10. De2 Prêt à soutenir la poussée f4-e5. 10... Dc7 11. f4 Il n'avait pas le temps de regrouper ses forces via 11. Fc2 à cause de 11... Ce5 12. b3 b5 ! etc. 11... Cb6 Vers a4 et c4. C'est au tour des Noirs d'exploiter le trajet du Fou blanc. 12. Fb3 e5 Il aurait certainement pu patienter encore avec 12... Fd7, mais il préfère engager sa contre-attaque dans les plus brefs délais. 13. Cf5 Fxf5 14. exf5 Tfe8 Les Blancs se sont emparés des deux Fous, mais leur aile Dame ne participe pas encore au jeu. Ils doivent également se méfier du coup de bélier en d5 ou du vis-à-vis le long de la colonne -e-. 15. g4 Menaçant de refouler le Cf6, puis de capturer une à une toutes les cases blanches. C'est le moment critique... 15... exf4 Ce n'est pas un mauvais coup, mais il facilite la liaison des Tours (a1-f1) Le lendemain Nikita Vitiugov, qui avait peut-être eu le temps d'examiner brièvement la situation avant de jouer son match de barrage, contre Peter Svidler, a donc essayé la suggestion de Nigel Short : 15... d5 !? 16. cxd5 Cfxd5 17. Fxd5 Cxd5 18. Cxd5 Dc5+ 19. Ce3 exf4 20. Txf4 Fg5 21. Tf3 Tad8 qui offre aux Noirs de bonnes compensations pour la pièce sacrifiée... Ce qui n'a pourtant pas empêché les Blancs de l'emporter ! 16. Fxf4 Ff8 ? Là c'est une erreur parce que les Noirs y gâchent l'occasion de pousser d5, après quoi leurs pièces seront toujours mal placées. Il fallait donc tenter 16... Dc6 pour évacuer la diagonale du Ff4 et préparer le coup libérateur d6-d5. Par exemple après 17. g5 d5 ! 18. Df3 (sur 18. gxf6 ?? Fc5+ gagne la Dame) 18... dxc4 19. Dxc6 bxc6 20. gxf6 Fc5+ 21. Rg2 cxb3 22. axb3 Cd5 Quand les Noirs sont hors de danger. 17. Dg2 Cxc4 Il gagne un pion, mais aux dépens du centre. 18. g5 Ch5 19. Cd5 Dc5+ 20. Rh1 Les Blancs ont les meilleures pièces et les meilleurs pions. Stratégiquement, les Noirs sont perdus. 20... b5 21. g6 ! Sur blanc alors que le Ff8 et les deux Cavaliers ne couvrent que la couleur inverse. 21... Tab8 Si plutôt 21... fxg6 22. fxg6 hxg6 alors simplement 23. Fc2 vers g6, h5 et f7. 22. Tad1 Derniers préparatifs. Cette Tour pourrait notamment emprunter la troisième traverse. 22... Cxf4 23. Txf4 Te5 24. Th4 Txf5 Supposons également : a) 24... h6 25. gxf7+ Rh7 (25... Rxf7 26. Dg6+ Rg8 27. Cf6+ Rh8 28. Dh7#) 26. Txh6+ !! et mat au coup suivant. b) 24... hxg6 25. Dh3 f6 26. fxg6 et gagne. c) 24... fxg6 25. fxg6 h6 (25... hxg6 26. Dxg6 Txd5 27. De6#) 26. Df3 Tb7 27. Tf4 Te8 28. Tf7 avec attaque de Mat. 25. Fc2 Comme nous l'avons appris samedi, lors d'un court entretien accordé après le tie-break, Carlsen s'est ici laissé distraire par une petite combinaison très charmante, mais en même temps insuffisante. C'est donc pourquoi il n'a ni joué, ni même regardé 25. Txh7 que tout le monde attendait... La démonstration du gain : 25. Txh7 (menaçant le mat via Th8+ puis Dh3-h7) 25... fxg6 (25... Txd5 26. Txd5) 26. Dxg6 Txd5 27. Tf1 (Menace Txf8+ puis Dxg7) 27... Tg5 (27... Dc7 28. Th6 puis Dh7) 28. Df7+ Rxh7 29. Fc2+ Rh6 (29... Rh8 30. Dxf8+ !! Txf8 31. Txf8#) 30. Tf6+ !! gxf6 31. Dh7# 25... Df2 ! C'est ce qui avait échappé au Champion : cette Dame vise la Th4. La suite prévue et donc espérée était 25... Tf2 26. Txh7 !! Txg2 27. Cf6+ !! gxf6 28. gxf7 échec et mat ! 26. gxf7+ Rxf7 27. Fxf5 Rien n'est plus perturbant que de rater un coup dans une position aussi tendue. Il aurait pourtant pu garder l'avantage via 27. De4 Df3+ 28. Dxf3 Txf3 29. Rg2 et la Tour n'a pas de bonne case... 27... Dxh4 28. Tf1 Rg8 "Home sweet home" ! 29. Tf4 Force le partage. 29... De1+ 30. Tf1 De5 31. Dh3 Dxd5+ 32. Tf3 Menaçant les échecs sur e6 et h7. 32... Dd1+ 33. Tf1 Dd5+ 34. Tf3 Dd1+ et nulle par répétition des coups. Heureusement pour lui Carlsen a tout de même gagné le barrage...

Luc Winants

Grand Maître International.