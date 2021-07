La France sur la voie du pass sanitaire

La liberté où je ne dois rien à personne n’existe pas", elle "repose sur un sens du devoir réciproque". En visite à Tahiti, Emmanuel Macron a répondu, dimanche, après une nouvelle journée de mobilisation en France, aux opposants au pass sanitaire et/ou à la vaccination. Le Président a exhorté les Polynésiens et l’ensemble des Français à se faire vacciner, "parce que, on le voit sous toutes les latitudes, quand on est vacciné, on est protégé et on ne diffuse quasiment plus, en tout cas beaucoup moins, le virus".

"Si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté alors que vous aviez la possibilité d’avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Et, au nom de votre liberté, vous allez peut-être avoir une forme grave (du virus) et vous allez arriver à cet hôpital", a-t-il déclaré lors de sa visite du principal hôpital de l’archipel. "Ce sont tous ces personnels qui vont devoir vous prendre en charge et peut-être renoncer à prendre quelqu’un d’autre […]. Ce n’est pas ça, la liberté, ça s’appelle l’irresponsabilité, l’égoïsme."

Le pass sanitaire en débat

Le Sénat, dominé par l’opposition de droite, a voté dans la nuit de samedi à dimanche par 199 voix contre 123 le projet de loi qui prévoit l’obligation vaccinale pour les soignants et l’extension du pass sanitaire. Outre l’obligation vaccinale pour les soignants, sapeurs-pompiers ou professionnels auprès des personnes âgées, il prévoit une extension du pass sanitaire (parcours vaccinal complet, test négatif récent ou certificat de rétablissement) dans les cafés-restaurants, foires et salons, avions, trains et cars longs trajets, établissements médicaux. Les sénateurs ont cependant apporté d’importantes modifications par rapport au texte approuvé par l’Assemblée nationale qui ne sont pas du goût du gouvernement.

Une commission mixte paritaire a entamé ses travaux dimanche après-midi pour permettre une adoption définitive du texte dans la soirée par l’Assemblée et une application du pass étendu dans quelques jours. L’enjeu pour l’exécutif est de tenter de prendre de vitesse, grâce à la vaccination, une quatrième vague épidémique redoutée par les scientifiques et le ministre de la Santé car pouvant être "forte avec un impact hospitalier qui pourrait être très dur à la mi ou à la fin août".

Emmanuel Macron a appelé à ce que le débat parlementaire "se fasse dans l’apaisement et l’efficacité", "jusqu’à ce que nous ayons un texte dûment voté qui sera soumis au Conseil constitutionnel".

Manifestations et interpellations

En attendant, des manifestations dans toute la France ont rassemblé samedi 161 000 personnes dont 11 000 dans la capitale, selon le ministère de l’Intérieur. Soit une nette augmentation par rapport à la précédente mobilisation la semaine dernière qui avait rassemblé 110 000 personnes.

Les manifestations ont donné lieu à 71 interpellations, dont 24 à Paris, selon un décompte dimanche du ministère. Au total, 68 personnes ont été placées en garde à vue, a-t-on appris de source policière. À Paris, 21 personnes ont été placées en garde à vue, a précisé le parquet. "Vingt-sept policiers et deux gendarmes ont été blessés. Aucun manifestant ne l’a été." Ces manifestations ont été émaillées d’incidents entre policiers et manifestants à Lyon, Nantes, Toulouse et Paris, notamment sur les Champs-Élysées après la dispersion. (AFP)