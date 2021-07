La guerre de l’après-Tour

Cinq membres du top 10 final de la course en ligne des Jeux olympiques ont terminé dans le top 20 du Tour. On peut même y ajouter Michael Woods, longtemps en lutte pour le maillot à pois.

Une tendance qui ne tient en rien du hasard. La course a été spectaculaire et a vu les coureurs les plus complets du dernier Tour de France aux avant-postes. Le phénomène de surcompensation, qui permet à un athlète de performer après avoir mis son organisme à rude épreuve, a visiblement eu un effet positif sur certains.

À commencer par le podium, respectivement troisième du Tour pour Richard Carapaz, triple vainqueur d’étape pour Wout Van Aert et triple maillot distinctif, dont le jaune, pour Tadej Pogacar.

Remco Evenepoel disait que le "plus fort" avait gagné. On nuancera en parlant surtout du coureur le plus intelligent et certainement moins surveillé que ceux qui étaient à ses côtés sur le podium.

Carapaz a su parfaitement gérer son effort en courant avec son cerveau avant de finir le job grâce à des jambes de feu. Sa montée du Mikuni pass ressemblait furieusement à ce qu’il avait montré sur la dernière étape de montagne du Tour. Caricatural, il avait grimacé, prétendant être au rupteur durant toute la montée vers Luz Ardiden, avant de poser une mine. S’il avait été rattrapé par Pogacar il y a une dizaine de jours, cela n’a pas été le cas sur le Fuji Speedway.

Avec plus de coureurs encore au contact des meilleurs, l’Équatorien a pu se cacher. Au point que certains observateurs l’oubliaient en citant les membres du groupe de tête. Carapaz a ensuite bien fait rouler Brandon NcNulty avant de l’attaquer à un moment propice. "Quand ça montait", a-t-il expliqué. Cette dernière petite bosse, il l’avait déjà repérée lors de son premier passage sur le circuit. Nouvelle preuve de l’intelligence avec laquelle il a couru.

R.V.P.