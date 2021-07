La Journée

Décès de l’ancien président du parlement francophone Jean-François Istasse

L’homme politique verviétois Jean-François Istasse est décédé ce dimanche à l’âge de 70 ans. Il fut échevin et, brièvement, bourgmestre de Verviers. Durant une carrière politique longue de 45 ans, il a également siégé au Sénat et présidé le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Né à Uccle, Jean-François Istasse avait obtenu une licence en droit de l’Université de Liège depuis 1973 et une maîtrise en management public de l’École de Commerce Solvay (ULB) en 1991.

Sa carrière politique a démarré à Verviers où il fut élu conseiller communal pour la première fois en 1977. Aux dernières élections communales, il y fut élu pour la huitième fois. En 1995, il devient député wallon en prenant la place d’Yvan Ylieff, redevenu ministre. Il était devenu sénateur de communauté en 1998. Il renouvela ces deux mandats après les élections de 1999 et de 2004.

M. Istasse a été président du Parlement de la Communauté française de Belgique - aujourd’hui dénommée Fédération Wallonie-Bruxelles - entre le 28 octobre 2004 et le 30 juin 2009.

Pour le président du PS, le retour à l’équilibre budgétaire n’est pas prioritaire

Le président du PS Paul Magnette a déploré samedi, dans un entretien à Sudpresse, que le gouvernement n’ait pas encore tiré les leçons économiques et sociales de la crise sanitaire. Pour lui, le retour à l’équilibre budgétaire n’est pas prioritaire. "J’avais plaidé pour que le gouvernement ne se mette pas en pause avant d’avoir tiré les leçons économiques et sociales de la crise Corona et d’avoir pris des mesures… La ministre de l’Intégration sociale, Karine Lalieux (PS, NdlR) a un plan de lutte contre la pauvreté qui est prêt et permet d’aider les femmes et les jeunes, les grandes victimes de la crise. Mais le Premier ministre a décidé de le reporter à la rentrée et de le lier au débat budgétaire…" Et d’insister : "On ne va pas venir avec de l’austérité, alors que les besoins sont énormes… Mais je retiens aussi qu’Alexander De Croo a dit qu’on ne laisserait pas tomber les victimes des inondations." Sans surprise, le président du PS ne s’est pas montré très chaud à l’idée de bientôt arrêter les aides liées à la crise sanitaire.