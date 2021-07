La joyeuse rentrée de Felice

D1A Ce n’est pas encore pour cette année. Le Sporting n’a toujours pas remporté son match d’ouverture dans l’ère Kompany. Après Ostende il y a deux ans (1-2) et Malines et l’an dernier (2-2), c’est le voisin de l’Union qui est venu doucher les illusions anderlechtoises dans un Lotto Park où les supporters s’attendaient à autre chose pour leur grand retour. Comme pour venir compléter une tendance étonnante de cette première journée : aucun des quatre participants aux derniers playoffs 1 n’a gagné ce week-end.

Si le point d’Eupen à Bruges et la remontada malinoise contre l’Antwerp plus tôt dimanche étaient de vraies surprises, les difficultés mauves dans le derby pouvaient se prévoir. Ce match contre l’Union ressemblait plus une rencontre de préparation (où il n’y a eu aucune victoire) qu’au début de la compétition. Vincent Kompany cherche encore clairement la formule et les automatismes avec cette équipe où cinq des dix joueurs de champ titulaires n’étaient pas au RSCA l’an dernier.

Le Club Bruges prévenu

Un paramètre dont Felice Mazzù était parfaitement conscient au moment de choisir ses hommes. Face au fragile puzzle anderlechtois, il a opté pour son équipe de la D1B. En laissant toutes ses recrues sur le banc, même celles qui devaient apporter l’expérience nécessaire de la D1A. Les automatismes unionistes ont fait mal à une défense qui se découvre encore totalement. Undav, troisième meilleur de la deuxième division l’an passé et serial-scoreur en préparation, a pu se faire plaisir avec un joli doublé.

L’attaquant allemand a d’abord profité d’une erreur de Sardella, pris en grippe par le public et sorti à la pause, dont l’excellent Lapoussin a profité pour tranquillement amener l’assist (20e). Puis Undav a exploité deux mauvaises passes consécutives d’Olsson et de Murillo pour battre Van Crombrugge une seconde fois (62e). Et dire que le Suédois et le Panaméen étaient montés à la pause pour faire oublier les prestations compliquées d’Ashimeru et de Sardella… Ils auront été le symbole de ce manque de cohésion actuel. Le système asymétrique de Kompany, un 4-4-2 sans ballon qui se mue en 3-4-3 avec, doit encore être assimilé par les joueurs. Voire compris, par certains.

Il faudra encore plusieurs semaines avant que le RSCA puisse se roder, d’autant que le mercato n’est pas terminé avec la recherche de renforts offensifs. Il faut espérer que ça ne plombe pas trop la saison, ni en championnat, ni en Coupe d’Europe où les préliminaires arrivent dans 10 jours déjà. Ce n’est pas l’éphémère égalisation mauve sur un joli contre lancé par Amuzu et conclu par Verschaeren (45e+2) qui va donner de l’assurance à une équipe qui devra encore faire le jeu contre Eupen et Seraing, ses deux prochains adversaires en Pro League.

Les Saint-Gillois ont réalisé le match parfait pour fêter deux grands retours : celui du club après 48 ans d’absence de l’élite et celui de Mazzù qui ressemblait bien plus au coach qu’on a connu à Charleroi qu’à son ombre de Genk. Le Club Brugeois est prévenu pour le week-end prochain.

Christophe Franken