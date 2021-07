Le dernier kiosque menacé de fermeture

Je peux avoir un Subito ? Et ce journal aussi." "Deux Coca, s’il vous plaît." Les clients du dernier kiosque à journaux de la région-capitale, juste devant l’entrée de la galerie Porte Louise, avenue de la Toison d’Or, sont plutôt nombreux en ce matin de juillet. "Nous sommes le dernier kiosque de Bruxelles à vendre des journaux", raconte l’habituel vendeur, Thierry, accompagné de son fidèle chien, Nelson. Mais l’avenir de cette échoppe emblématique apparaît aujourd’hui menacé par la rénovation de l’avenue de la Toison d’Or et du boulevard de Waterloo. Un chantier important qui transformera ces artères en "Champs-Élysées" bruxellois.

Le gérant ne voit en effet pas son kiosque sur les plans de réaménagement du boulevard. "C’est vraiment l’incertitude ! Quand je pose la question, personne ne peut me répondre", déplore Olivier. Le projet urbanistique prévoit des emplacements pour kiosques, mais le maintien de la vente de journaux n’est à l’heure actuelle pas garanti. Quatre personnes travaillent actuellement pour le kiosque de l’avenue de la Toison d’Or. Le gérant nous assure que le commerce restera ouvert au minimum jusqu’à la fin de l’année 2021. Et après ? "On verra…"

Il fut pourtant un temps où les échoppes étaient florissantes dans la capitale belge. Selon le média Bruzz, il y avait 52 kiosques à journaux au moment de l’Expo 58. "Mais ils ont tous fermé petit à petit. Comme dernièrement celui de la Porte de Namur", constate Thierry, qui s’efforce de garder le sourire dans l’ultime cabanon bruxellois.

Des loyers très élevés

Lorsqu’ils apprennent la situation, les habitués s’indignent. "Il faut le maintenir ! La fermeture de ce kiosque serait un très mauvais signal", déplore un commerçant du coin, venu valider son habituel ticket de loterie. "Tout le monde adore passer au kiosque. On voit ces petits établissements dans d’autres villes, comme Paris, alors pourquoi pas ici ? Je suis sûr qu’on peut trouver de la place pour le garder."

Le futur chantier n’est malheureusement pas l’unique menace qui plane sur le petit kiosque. "Il y a moins de clients qu’avant. On a beaucoup perdu avec le confinement, le télétravail, la baisse du tourisme à Bruxelles, mais aussi les jeux en ligne. Ça devient vraiment difficile, et 2020 a été la pire année", soupire l’employé, qui regrette la "perte d’un service" dans un quartier où les librairies sont de plus en plus rares, "notamment à cause des loyers très élevés".

Le cabinet de l’échevin bruxellois des Affaires économiques, Fabian Maingain (Défi), se dit " très favorable au commerce ambulant et , donc, à la présence de kiosques" , mais indique que " la diminution du nombre de kiosques à journaux au fil du temps ne relève pas d’une volonté de la Ville mais d’une réalité économique : la presse écrite se voit concurrencée par de nouveaux médias et la rentabilité n’est plus au rendez-vous. L’exploitant historique des kiosques de la ville a ainsi renoncé à exploiter une nouvelle autorisation accordée par la Ville sur la place Jean Rey il y a deux ans ".Romain Masquelier