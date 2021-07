Le médaillé à tout faire

Quelle valeur accorder à une médaille olympique quand on vise toute l’année des victoires dans des monuments ? Les cyclistes vous répondront selon l’attachement qui les lie à la grand-messe du sport ou les souvenirs d’enfance que celle-ci évoque pour eux. Gamin, Wout Van Aert regardait tout ce qu’il pouvait. "Pendant les Jeux, j’étais devant la télévision du matin au soir", a-t-il glissé en préambule à la course de samedi.

Quête olympique impossible à mener grâce au cyclo-cross

Même si, après son exploit, il disait ne pas très bien se rendre compte de la portée de cette médaille d’argent par rapport aux deux autres breloques du même métal ramenées des Mondiaux d’Imola en septembre dernier, sa volonté de devenir champion olympique du contre-la-montre mercredi démontre son amour pour les Jeux en plus de sa soif insatiable de succès.

En se rendant à Tokyo, le Campinois savait avoir l’occasion d’aller chercher des prix auxquels il ne peut pas prétendre avec le cyclo-cross.

Le meilleur résultat possible

"Quand tu es sportif, tu veux toujours gagner", dit-il. Il a failli y parvenir, profitant du très bon travail tactique de l’équipe. "Quand j’ai vu le boulot abattu par les gars, et surtout Greg Van Avermaet, je me suis dit que je ne pouvais pas leur faire faux bond. Il fallait que je réponde présent."

Ce qu’il a fait, réglant le sprint pour la deuxième place derrière un Richard Carapaz intouchable. "J’avais les jambes pour gagner, mais il y avait un type plus fort et il mérite son succès."

Habitué de la photo-finish

Avant de monter sur la deuxième marche du podium aux côtés de l’Équatorien, Van Aert a dû attendre le recours à la photo-finish. "Cette fois, j’ai bien lancé mon vélo en avant", sourit-il.

C’est qu’il devient un habitué de la chose. Samedi, il a vécu cette expérience pour la quatrième fois en deux ans. En 2020, la photo-finish l’avait déclaré vainqueur de Milan-Sanremo devant Julian Alaphilippe et battu de quelques millimètres par Mathieu Van der Poel au Tour des Flandres. Et cette année, il fut l’heureux lauréat de l’Amstel Gold Race au détriment de Thomas Pidcock.

Toujours est-il qu’à 26 ans à peine, il affiche déjà un palmarès long comme le bras et semble, actuellement, le coureur le plus complet du peloton. "Il réalise des choses que l’on n’a plus vues depuis très longtemps, estime Greg Van Avermaet, admiratif. Gagner en montagne, avant de s’adjuger un contre-la-montre et de régler tout le monde dans un sprint massif, c’est très fort."

Réussir à se glisser entre deux vainqueurs de Grands Tours, Carapaz et Pogacar, sur le podium, démontre également qu’il est bien capable de tout.

Encore une deuxième place !

Il devient aussi, malgré lui, abonné à la deuxième place. Ce fut, en effet, le cas à deux reprises (route et chrono) lors des Mondiaux 2020 et à l’occasion des derniers championnats du monde de cyclo-cross, remportés par Van der Poel. Il assure que cela ne lui trotte pas dans la tête. Reste qu’il aimerait bien pouvoir monter d’un cran dans la hiérarchie, mercredi, à l’issue du chrono. Histoire, aussi, de prendre encore plus de place dans la caste des tout grands champions.

D. L.