Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Le public ne tolérera plus de cadeaux

Ils n’étaient même pas 6 500, mais les supporters d’Anderlecht ont lancé un signal clair à Vincent Kompany : quand ils ne sont pas d’accord avec la titularisation de l’un ou l’autre joueur, ils vont le faire savoir. Contre l’Union, c’est Killian Sardella qui en a été la victime.

Après son erreur monumentale sur le 0-1, Sardella a été sifflé à chaque (mauvaise) touche de balle. Le gamin, pourtant très fort mentalement, était tout perdu. La saison passée, il a fait de pires bourdes, mais il n’y avait personne pour le siffler. Et donc, Kompany ne le sortait pas à la mi-temps.

Bien sûr que le public a manqué à Anderlecht la saison passée. Mais, pour certains joueurs, le Covid a été une bénédiction. Un stade comble n’aurait pas toléré que le Sporting offre des buts à ses adversaires. En 2020-2021, c’est sur les réseaux sociaux que (certains) fans se déchaînaient. Une succession de défaites pourrait vite mener à une révolution.

Vincent Kompany doit le savoir : quand ça ne tourne pas, ce n’est pas un cadeau de jouer à Anderlecht. Le public est plus exigeant que dans n’importe quel autre stade de Belgique, la pression est immense. Sardella n’est pas le premier qui perdrait tous ses moyens à cause des huées du public. En fin de match, on a senti que Hoedt pourrait être la prochaine tête de Turc.

Le 22 août contre Gand, les fans seront trois fois plus nombreux. Et donc, les sifflets risquent d’être trois fois plus forts. Vincent Kompany est averti.