L’éclosion de Quinn Simmons

Cela s’entend dans son discours. Le mot classique est presque revenu comme un boomerang à chacune de ses interventions. Quinn Simmons est attiré par les grandes courses d’un jour. Celles sur lesquelles il faut faire la guerre, batailler. Pourtant, son meilleur résultat, jusqu’à présent, c’était une deuxième place au classement général d’une épreuve par étapes. Sur le Tour de Hongrie 2020 (sur lequel il avait été devancé par Attila Valter, la révélation du dernier Giro). Et ses premiers succès chez les pros, c’est également sur une course par étapes qu’il a été les chercher. Avec un succès d’étape, à Erezée, jeudi, et avec la victoire finale de ce Tour de Wallonie, puisqu’il n’a pas été inquiété samedi, à Quaregnon, où Fabio Jakobsen s’est imposé au sprint.

"Je suis encore jeune, je viens d’arriver chez les pros", commente cet Américain de 20 ans, qui, pour rappel, a sauté la catégorie des espoirs, comme un certain Remco Evenepoel. "Ma première saison n’a pas été complète l’an passé à cause du coronavirus. Ni celle-ci, à cause de deux chutes. Je n’avais disputé que le championnat des États-Unis depuis le Tour des Flandres… Je dois encore me découvrir. Pour l’instant, je ne veux pas m’enfermer dans un registre. Je dois voir ce que je vaux un peu partout. Je pense que je ne peux pas gagner un sprint massif, même si je peux être rapide au bout d’une course dure (NdlR : il a devancé Stan Dewulf dans un sprint à deux et il s’est classé cinquième au sprint, vendredi, à Fleurus). Et je ne pense pas pouvoir passer la haute montagne avec les meilleurs, même si je réagis généralement bien à l’altitude. Mon corps y est habitué : j’ai grandi à 2000 mètres d’altitude, au Colorado. Mais tout ce qu’il y a entre un sprint massif et la haute montagne m’intéresse."

Avec une attirance pour les classiques. "Oui. Je me réjouis d’ailleurs de découvrir Paris-Roubaix en fin de saison. Mais je pense aussi que je vais pouvoir aborder différemment les courses par étapes d’une semaine. Car je ne m’attendais pas à gagner ce Tour de Wallonie. Défendre un maillot de leader, ce n’est pas ce que je préfère, car il faut calculer. J’avais par exemple envie d’attaquer sur la dernière étape… Mais la défense de ce maillot a été une très bonne expérience."

Julien Gillebert