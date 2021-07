L’emploi se rétablit dans les PME

Des emplois confortés, des recrutements en hausse et des licenciements en baisse : la nouvelle enquête réalisée par SD Worx, le principal calculateur de paie de Belgique, auprès des PME a de quoi rassurer. "La tendance est positive dans les PME du secteur privé au cours des six derniers mois. Il y a, à nouveau, plus de PME qui recrutent que de PME qui sont confrontées à des départs. Cet été, nous nous attendons à ce que tout le pays retrouve son niveau d’emploi d’avant la crise, si la pandémie ne s’aggrave pas. Pour la Flandre, nous sommes même déjà repassés au-dessus du niveau d’avant la crise", résume Xavier Schreuders, spécialiste PME de SD Worx.

Ces observations sont issues de l’analyse des données salariales récoltées auprès de plus de 21 000 employeurs de PME occupant plus de 320 000 travailleurs au cours des deux dernières années dans le secteur privé.

SD Worx constate, pour les derniers mois, une tendance positive dans l’emploi structurel dans les PME du secteur privé en Belgique. L’emploi structurel auprès d’employeurs de PME existantes présente, en particulier, une nette tendance à la hausse. Cette catégorie de PME atteint à nouveau le niveau d’emploi d’avant la crise sanitaire, à savoir celui de février 2020. Pour la Flandre, la situation est même plus favorable qu’en novembre 2019.

Trois locomotives sectorielles

Fin juin, SD Worx enregistre une augmentation de 1,2 % du volume de travail (en nombre d’emplois) par rapport à fin décembre, et ce dans tous les secteurs, à l’exception du transport et de l’entreposage, de l’enseignement, du secteur des soins de santé et de la construction (où l’on observe une situation légèrement négative ou plutôt stable). Dans l’Horeca, déjà particulièrement touché, il s’agit d’un mouvement de rattrapage. Au cours des six derniers mois, les trois principaux secteurs en termes d’emploi sont les PME des secteurs "information et communication" (emploi en hausse de 2,95 %), "services financiers et assurances" (+2,80 %) et "professions libérales, activités scientifiques et techniques" (+2,29 %). L’évolution est positive dans les trois régions du pays, même s’il y a des différences entre provinces.

Concernant les embauches, il y aura à nouveau plus d’employeurs qui recrutent en juin qu’un an plus tôt. La situation apparaît même meilleure qu’en 2019. En combinaison avec un faible pourcentage d’employeurs existants qui sont confrontés à des résiliations de contrat (seule une PME sur dix a encore été confrontée à des résiliations de contrat en juin), on arrive à une évolution positive du volume de travail (en nombre de têtes).P.-F.L.