Les Belges sont convaincus: le vaccin est la meilleure arme contre le Covid-19

La campagne belge de vaccination contre le Covid-19 cartonne. Quelque 82,8 % des plus de 18 ans ont déjà reçu une première dose (ce qui représente 68,1 % de la population globale) et 64,1 % des adultes sont déjà complètement vaccinés.

Il reste qu’une certaine partie des citoyens refuse toujours de se faire vacciner. Pourquoi ? Des chercheurs de la VUB (Vrije Universiteit Brussel) et sa spin-off iCense ont cherché à comprendre les raisons sous-jacentes de cette réticence en sondant un échantillon représentatif de 1 030 Belges.

Premier constat : une très large majorité de Belges (87 %) se montrent positifs vis-à-vis de la vaccination anti-Covid, convaincus que c’est la meilleure manière de protéger sa santé et celle des autres. Plus de neuf convaincus sur dix (92 %) estiment d’ailleurs que c’est un geste indispensable pour garantir la santé des plus fragiles.

"On nous regarde de travers"

Les considérations plus pratiques (reprise de l’économie…) n’arrivent qu’ensuite. Quelque 80 % des Belges favorables à la vaccination estiment qu’elle est en outre importante pour pouvoir recommencer à voyager.

N’empêche, parmi les vaccinés, 11 % ont accepté les injections alors qu’ils n’étaient, au départ, pas enclins à le faire, principalement par crainte d’effets secondaires en raison, selon eux, d’un manque d’études suffisantes sur les vaccins anti-Covid. Un tiers de ces vaccinés (31 %) reconnaissent s’être résolus à la piqûre en raison de la pression sociale qui s’exerçait sur eux ; 45 % d’entre eux estiment qu’"on regarde de travers les gens qui ne se font pas vacciner".

"Les campagnes en faveur de la vaccination, couplées aux avantages qu’on retire du fait d’être vacciné ont peut-être convaincu une série de gens à faire le pas", selon la professeure Malaika Brengman (VUB).

Cette angoisse des effets indésirables du vaccin anti-Covid est la première cause de réticence vaccinale. La grande majorité des répondants (82 %) qui refusent obstinément le vaccin invoquent les caillots sanguins qu’il peut provoquer. Cette crainte, largement répandue, est d’ailleurs partagée par un tiers (35 %) des personnes qui ont été vaccinées ou qui ont l’intention de le faire.

Des risques extrêmement ténus

Les risques sont pourtant extrêmement ténus. Depuis le début de la campagne de vaccination (en décembre), l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFPMS) a reçu, en date du 1er juillet, 21 677 notifications d’effets indésirables (sur 13,78 millions de doses déjà injectées !), dont la majorité sont considérés comme non graves. Si 186 signalements concernent des personnes qui n’ont pas survécu, l’AFPMS estime que seuls 4 décès sont "probablement" liés au vaccin.

Autre constat (déjà observé au sein du personnel soignant) : 70 % des femmes qui ne veulent pas se faire vacciner pensent que c’est dangereux pour les femmes enceintes (et pour le fœtus). Si les informations à ce sujet ont d’abord fluctué, le Conseil supérieur de la Santé estime pourtant, depuis fin avril, "sur la base des données scientifiques et des recommandations les plus récentes", que toutes les femmes enceintes devraient idéalement être vaccinées "en raison du risque accru pour la mère de développer un Covid-19 sévère et d’accouchement prématuré".

Disparités régionales

L’enquête de la VUB fait aussi apparaître les disparités qui existent entre les Régions dans l’attitude face à la vaccination. Ainsi, 87 % des Flamands se montrent favorables à la vaccination, contre 78 % des Wallons et 77 % des Bruxellois.

Un chiffre devrait intéresser les autorités publiques pour la poursuite de la campagne de vaccination : c’est en Wallonie que l’on trouve la plus grande proportion de réfractaires. Plus de la moitié des Wallons (56 %) qui ne sont pas encore vaccinés n’ont pas l’intention de changer d’avis, contre 40 % des Bruxellois et 30 % des Flamands. Il faudra donc multiplier les efforts pour informer correctement les réticents.

