Les Brugeois sauvent les meubles

D1A Treize minutes d’arrêt de jeu, sept avertissements et des crampes à répétition, les Brugeois avaient raison de se plaindre du comportement des Eupennois. Mais, s’ils ont perdu deux points, ils ne pouvaient s’en prendre qu’à eux-mêmes.

"Je n’ai jamais vu un gardien avoir des crampes trois fois sur une rencontre, soupirait Philippe Clement, l’entraîneur flandrien. J’espère que cela ne deviendra pas une tendance. L’UEFA étudie chez les jeunes la possibilité de jouer le temps effectif. L’arbitre a fait ce qu’il pouvait aujourd’hui pour qu’on ait droit à un match normal : ajouter les minutes perdues de manière incorrecte."

Il n’empêche que dans le jeu ses protégés n’ont pas assez bousculé les Pandas. "Ce n’est pas une excuse. Nous savons que ce n’est que le début de la saison, toutes les équipes n’atteignent pas leur meilleur niveau après quelques semaines de préparation. Ce n’est toutefois pas une raison pour ne pas s’imposer."

Ses joueurs ont semblé manquer de détermination. "Notre entame était bonne, avec de belles combinaisons rapides et quelques petites chances créées. Mais ensuite le rythme a baissé et il y avait trop peu de mouvements sans ballon. C’est ce qui explique qu’on a finalement été trop peu dangereux."

Les Brugeois sont revenus avec de meilleures intentions et sont passés devant leur adversaire, avant de faire preuve de nonchalance. "On s’est relâchés, c’est quelque chose que nous allons travailler les prochains jours. On devait toujours gagner cette rencontre."

Manque d’appétit

Les Blauw en Zwart ont tout de même sauvé les meubles à la… 103e minute de jeu, malgré la prestation XXL de Nurudeen, le dernier rempart germanophone.

Gaëtan Englebert avait déclaré que les Brugeois devaient se méfier de la fatigue mentale, il avait vu juste. Si les Flandriens ont eu les opportunités pour empocher les trois points, les Pandas ont affiché un visage nettement plus conquérant que les locaux. Les Brugeois n’ont pas fêté le retour de leur public de la meilleure des manières…

Pierric Brison