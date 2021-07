"Les jeunes sont des passeurs d’énergie et de valeurs"

La demande se faisait de plus en plus pressante au sein des mouvements de jeunesse : comment peut-on diminuer les déchets générés lors des camps d’été ? "Ces questionnements sont remontés jusqu’à nous", se remémore Marc Sautelet. L’occasion faisant le larron, Zero Waste Belgium a planché sur plusieurs modules de formations à destination des staffs (animant des jeunes de 7 à 17 ans) désireux de s’inscrire dans une démarche de camp durable. "Il s’agit de leur donner des infirmations théoriques mais aussi de leur transmettre des solutions très concrètes et de leur permettre d’échanger idées et bonnes pratiques", résume le porteur du projet Camps zéro déchet.

"Les premières craintes concernent la faisabilité, les contraintes et le coût", a pu observer Marc Sautelet. Rassurés sur ces points, "les staffs se rendent compte que c’est possible" et peuvent alors envisager plus sereinement ce changement de fonctionnement.

Et c’est bien pour cela que Zero Waste Belgium "les accompagne, les outille et les aide à fixer leurs propres objectifs en fonction de leur réalité, portant ainsi le projet de manière indépendante". Ceci dans plusieurs catégories, qui sont autant de leviers d’action en faveur de camps plus durables. "D’ailleurs, le zéro déchet est une porte d’entrée vers cet objectif plus global là", précise Marc Sautelet.

Ainsi, des modules ont été pensés autour de l’alimentation, de la gestion des déchets, de l’hygiène et du matériel. Leviers auxquels vient s’ajouter celui de la participation. "L’idée d’un camp zéro déchet vient souvent de quelques personnes, précise M. Sautelet. On leur donne des clés pour parler au reste du staff, aux cuistots, aux animés et à leurs parents afin qu’ils adhèrent au projet et y soient inclus."

Transmission de pair à pair

"Les guides Horizon sont formées pour devenir chefs. Il nous semble essentiel que la diminution des déchets fasse partie de leur formation, dont elles transmettront elles-mêmes les principes à leurs animés", estime Poudou, cheffe dans le staff des guides Horizon de la 16e HC de Boussu.

En effet, ces chefs sont des référents pour les jeunes, "ils ont valeur d’exemple", souligne avec conviction Marc Sautelet, qui juge la transmission par les pairs essentielle. "Ce sont des passeurs d’énergie, de motivation et de valeurs auprès de leurs animés", soutient-il.

En formant ces staffs, ce sont aux consommateurs de demain que s’adresse Zero Waste Belgium. Autant qu’elle répond à leurs préoccupations liées à la préservation de l’environnement - et de la vie future sur Terre -, elle leur donne des outils pour faire des choix de consommation raisonnés.

"Une telle expérience peut les aider à appliquer ces acquis dans leur quotidien et apporter des bénéfices à long terme", pense-t-il. Par leur biais, "ce sont des familles entières qui sont sensibilisées".

"C’est certain qu’en rentrant je changerai mes comportements… et ceux de mes parents !", souligne Igaraba.V.V.Vy.