Les larmes avant la piste

Le cours d’une carrière peut tenir à très peu de chose. Demandez à Lotte Kopecky ce qu’elle en pense. Ce dimanche, l’Anversoise de 25 ans est passée tout près de la médaille de bronze. Vingt-quatre heures après la deuxième place de Wout Van Aert, elle a failli entrer dans une autre dimension. "Je finis à la pire des places. Le quatrième, personne ne s’en souvient", dit-elle, les yeux rougis par des larmes où s’étaient mêlées colère et déception.

Colère parce qu’elle s’en voulait de ne pas avoir répondu tout de suite à l’attaque de l’Italienne Longo Borghini, troisième. "J’ai commis une erreur. J’ai voulu attendre encore un peu et laisser une autre prendre la responsabilité de la poursuite. Mais c’était trop tard. J’aurais mérité de monter sur le podium. J’avais les jambes pour. Malheureusement, ce n’est pas comme ça que ça marche."

Selon ses dires, Kopecky passe à côté de la montre en or. Une breloque olympique aurait constitué l’apothéose d’une progression qui s’est accélérée depuis la fin du confinement. Plus forte, également plus confiante en elle, elle a franchi un palier l’année dernière en devenant championne de Belgique après avoir dominé au sprint Jolien D’Hoore. Il y avait là-dedans quelque chose de symbolique. Comme une passation de pouvoir entre les deux. D’Hoore, médaillée de bronze (en omnium) sur la piste olympique de Rio il y a cinq ans, a vu sa rivale lui passer devant. Depuis, Kopecky donne sa pleine mesure. Et en 2021, ses résultats illustrent ses progrès. En 21 jours de course sur route, elle n’a terminé en dehors du top 10 qu’à trois reprises. Quatrième du Circuit Het Nieuwsblad et deuxième de Gand-Wevelgem, elle a gagné le GP Samyn.

"Lotte a progressé dans tous les domaines, assure Ludwig Willems, le sélectionneur national. Elle se défend beaucoup mieux qu’avant quand la route s’élève."

Et comme sa pointe de vitesse en fait l’une des plus rapides du peloton au sprint, elle peut voir l’avenir avec le sourire.

Ce dimanche, elle n’a jamais paru en difficulté et est toujours restée à l’avant du peloton. "J’ai tenu le coup dans la première ascension. Ça m’a ouvert des perspectives. Je pouvais croire en mes chances."

À peine la course entamée, elle a vu l’Autrichienne Kiesenhofer passer à l’offensive pour finir par remporter la course en solitaire, créant une surprise de taille. La fuyarde, exténuée, eut même du mal à tenir son guidon en franchissant la ligne d’arrivée. "Il y a quatre ans, elle était mon équipière chez Lotto-Soudal. Je savais que si on lui laissait prendre dix minutes d’avance, ce serait compliqué d’aller la rechercher."

Elle avait vu juste. Deuxième, la Néerlandaise van Vleuten pensa, elle, l’avoir emporté. L’absence d’oreillette expliqua l’erreur de la Batave. "Moi, je savais bien quel était mon classement. C’est d’autant plus râlant que j’ai l’impression d’avoir encore de l’énergie."

Deux épreuves en ligne de mire

Initialement, Kopecky n’avait pas prévu de prendre part à la course en ligne. Mais, il y a quelques mois, elle frappa à la porte du sélectionneur national parce qu’elle avait changé d’avis. Elle ne voyait plus de raison de ne pas tenter sa chance, alors qu’elle montait clairement en puissance. Elle a failli toucher au but ce dimanche.

La bonne nouvelle pour elle, c’est qu’elle n’aura pas le temps de ruminer sa déception. Elle va, en effet, devoir passer à autre chose car de nouvelles échéances l’attendent au Japon. La semaine prochaine. Sur la piste d’Izu où elle disputera deux compétitions : la course par équipes et l’omnium. Deux nouvelles occasions de prendre une médaille et d’effacer la tristesse qui l’animait au cœur du Fuji Speedway. "Je vais vite tourner le bouton. Je veux croire en mes chances."

Au fond d’elle, elle sait déjà qu’elle ne commettra plus d’erreur. Parce qu’elle ne veut pas nourrir de regrets une deuxième fois.

