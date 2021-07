Les VTT finalement pas interdits autour du château de La Hulpe

On le sait, depuis le début du tout premier confinement, les espaces verts ont vu leur fréquentation exploser au fil du temps. De plus en plus de citadins, comme de citoyens en général, ont fait le choix de s’y réfugier pour aller se promener, faire du sport, pique-niquer quand cela était autorisé et plus largement pour y respirer.

Une explosion de la fréquentation à laquelle n’a pas échappé le domaine Solvay à La Hulpe. Et si les conséquences sont loin d’être toutes négatives, la nature en général en a souvent fait les frais. Car, là où auparavant un cycliste ou un promeneur explorait un sentier non balisé, il était désormais imité par des dizaines, voire des centaines, d’autres. Piétinée, abîmée, arrachée, détruite ou "déplacée", la nature se voyait alors très largement malmenée. Au point de créer des situations préoccupantes.

Un phénomène qui a poussé les gérants du domaine Solvay à prendre des mesures d’urgence en balisant des zones, de manière à y empêcher le passage des promeneurs ou des vététistes par exemple. Et, bonne nouvelle, un an après la pose des premières barrières, les effets positifs sont désormais bien visibles. "Les effets ne sont pas visibles partout à l’œil nu mais la nature reprend ses droits dans la majeure partie des zones sensibilisées, se réjouit Olivier Vanham, le directeur du domaine Solvay. On peut l’observer très facilement à l’endroit où l’on a posé les toutes premières barrières (non loin du château) ou encore sur la butte entièrement clôturée située face au château. Pour la butte calcaire qui était la plus lourdement touchée par cette érosion non naturelle, il faudra par contre encore un peu de temps. Mais l’optimisme est de mise."

Une petite provocation qui a porté ses fruits

Et si la pression mise sur le domaine Solvay est bien redescendue ces derniers temps, la situation avait poussé les responsables du domaine régional à s’interroger sur une possible interdiction des VTT.

Finalement, il n’en sera rien car une solution de balisage et de partage des sentiers est en cours d’élaboration. "Il faut l’avouer, on avait émis cette idée d’interdiction des VTT pour faire un peu de provocation. On a néanmoins été très satisfaits de voir que le sondage lancé auprès de nos visiteurs a fait prendre conscience de la gravité de la situation à de nombreux vététistes. Car, s’ils ne sont pas les seuls à blâmer, ce sont leurs traces qui sont les plus fréquentes et visibles, explique Olivier Vanham. Mais, à la place de cette interdiction, on travaille à une solution de partage et de balisage des sentiers. Avec des sentiers qui deviendraient mixtes promeneurs-vélos, d’autres réservés aux VTT et vélos et d’autres uniquement aux promeneurs. Le tout signalé par la pose de panneaux de signalisation. Comme cela se fait déjà en forêt de Soignes par exemple."

Une solution qui permettrait une meilleure cohabitation entre les visiteurs et la nature mais aussi entre les promeneurs et les cyclos en général, car de fréquents incidents ont été signalés depuis le premier confinement. "On n’établit pas de nouvelles règles par simple plaisir, mais pour permettre à tout le monde de profiter pleinement du site et le tout sans que la nature en ait à payer le prix", conclut Olivier Vanham.Gérald Vanbellingen