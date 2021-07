Liège a eu chaud

Quelle ne fut pas la peur des Liégeois vendredi lorsqu’ils lurent la lettre du gouverneur Hervé Jamar recommandant aux personnes présentes sur les zones déjà sinistrées de quitter celles-ci, ou de monter les objets de valeur à l’étage, ou encore de mettre les véhicules en sécurité. À Liège, on semble avoir retenu la leçon : mieux vaut prévenir que guérir. Pourtant, samedi après-midi, la pluie s’abattait sur une grande partie de la province et on craignait un nouveau scénario catastrophe. Finalement, les nuages lourds décidaient de s’en aller progressivement au cours de la soirée et de la nuit, permettant à des milliers de personnes de pousser un sacré "ouf" de soulagement et de garder les pieds totalement au sec. Ce sont bien malheureusement d’autres coins de notre royaume qui ont subi les caprices de la météo. M. S.