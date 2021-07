Nos choix étoilés

Chansons d’amour Où Art&Marges Musée, 314, rue Haute, 1000 Bruxelles. www.artetmarges.be et 02.533.94.90 Quand Jusqu’au 26 septembre, du mardi au dimanche, de 10 à 18h

Belgique Vous pénétrez un monde qui chante et qui bruite au gré des artistes réunis, en songeant qu’il y est, quelque part, question d’amour toujours. Dessins et musiques, cassettes et disques, et une vedette pour démarrer : l’Américain Daniel Johnston, figure de l’anti-folk… R.P. T.

Brandy 50 ans de carrière Où MNHA, Marché-aux-Poissons, 2345 Luxembourg. www.mnha.lu, 00.352.47.93.30.214 Quand Jusqu’au 28 novembre

Luxembourg Sacré Brandy ! Faciès placardé à travers la ville, le voilà en majesté en un musée qui l’honore pour cinq décennies de travaux : peintures, mais aussi boîtes de "Bolitho Blane". Un parcours de A à Z avec ses turbulences chromatiques mais aussi ses blancs, ses gestuelles, sa dynamique enveloppée de bleus, d’oranges, de rouges. R.P. T.

Échanges chez Lismonde Où Maison Lismonde, Dwersbos, 1 ; 1630 Linkebeek. www.maison-lismonde.be Quand Jusqu’au 5 septembre, les dimanches, de 14 à 17h30

Belgique De nombreux amis sont, hier, passés dans ce lieu convivial, demeuré dans son jus 20 ans après la disparition de l’artiste. Cette exposition vous convie à retrouver Lismonde avec ses dessins et ceux de ses commensaux, de Delvaux à Li Chi-Mao. R.P. T.

Jour après jour Où Le Mill - Musée Ianchelevici, place Communale, 7100 La Louvière www.lemill.be Quand Jusqu’au 22 août

Belgique Un florilège local de peintures, dessins et sculptures qui, d’un siècle à l’autre, témoignent de quotidiens avouant des similarités avec ce qui nous occupe depuis que le Covid 19 règle l’aléatoire de nos vies. Un parcours ciblé sur des thèmes en référence à notre actualité. R.P. T.

Martine Canneel "Au soleil du grand Est" Où Le Delta, avenue Golenvaux, 5000 Namur. www.ledelta.be et 081.77.55.25 Quand Jusqu’au 1er août, du mardi au vendredi, de 11 à 18h ; le week-end, de 10 à 18h

Belgique Une reconnaissance attendue de longue d’art. L’ouvrage au long cours d’une fée de la mise en lumière et en réjouissances spirituelles et fécondes. L’œuvre protéiforme d’une dame d’un art qui se donne de l’air pour affirmer ses crédos. A s’offrir comme le cadeau d’un ciel pur. R.P. T.

Alary en mode majeur Où La Patinoire Royale/Galerie Valérie Bach, 15, rue Veydt, 1060 Bruxelles. www.prvbgallery.com et 02.533.03.90 Quand PROLONGATION Jusqu’au 31 juillet, mardi et mercredi, de 14 à 18h, du jeudi au samedi, de 11 à 19h.

Belgique Une douzaine de grands dessins de Gérard Alary, en noir et blanc, enflamment l’espace de la galerie à front de la rue Faider. Détermination, humour, humeurs, esprit d’énergie, un artiste qui va de l’avant. "Le peintre est un dessein", cette phrase d’Olivier Kaeppelin sonne juste : le peintre Alary est un battant. R.P. T.

Alechinsky Carta Canta Où Musées royaux des Beaux-Arts, 3, rue de la Régence, 1000 Bruxelles. Patio 0 et étage -3 www.fine-arts-museum.be Quand Jusqu’au 1er août, sur réservation. Du mardi au vendredi, de 10 à 17h. Samedi et dimanche, de 11 à 18h. Gratuit pour les moins de 19 ans

Belgique Il faut aller voir cette remarquable démonstration, en noir et blanc souvent, d’un artiste belge qui luit au firmament de l’art universel. Quatre donations successives pour un ensemble qui démontre combien ce champion de la ligne et des sortilèges, des facéties et d’humeurs à fleur de papier, est unique. Un conseil : allez-y en semaine ! R.P. T.

Alain Denis, Pop liégeois Où Musée de la Boverie, 4000 Liège. Tél. : 04.221.93.22 Quand PROLONGATION Jusqu’au 15 août

Belgique Un florilège, de la veine Pop de l’artiste à sa faconde plus construite. D’images figuratives liées aux produits de la consommation et de la vie quotidienne à une abstraction de lignes et couleurs. R.P. T.

Bye Bye His-Tory Chapter 5050 Où Centre de la Gravure et de l’Image imprimée, 10, rue des Amours, 7100 La Louvière. www.centredelagravure.be et 064.27.87.27 Quand Jusqu’au 1er août, du mardi au dimanche, de 10 à 18h

Belgique À nouveau directeur, Emmanuel Lambion, nouvelles donnes et tendances. Basta l’Histoire, regardons l’avenir. Loin de l’évocation des techniques gravées traditionnelles, de l’image, voici une expo de revendications, slogans, mises en abîme au regard du monde actuel. De l’impression à l’installation. R.P. T.

Christian Sorg Caminando Où Le Delta, avenue Golenvaux, 5000 Namur. www.ledelta.be et 081.77.55.25 Quand Jusqu’au 1er août

Belgique Les peintures et œuvres sur papier d’un artiste au geste ample et large. Une sorte de peinture très libre qui trace les lignes de force d’un mammouth, d’un taureau, d’un bel été. Le travail des vingt dernières années entre préhistoire et histoire, entre lumière et chromatismes parfois intenses. R.P. T.

Visages/frontières Art contemporain Où Trinkhall, parc d’Avroy, 4000 Liège www.trinkhall.museum et 04.98.49.63.61 Quand Jusqu’en septembre 2021, du mercredi au dimanche, de 10 à 18h

Belgique Remarquable expo qui mêle artistes de la marge et artistes dits professionnels. Quelques grosses pointures avec de superbes tableaux signés Daniel Sterckx, Ronald McKenzie, Pierre De Peet, Thomas Chable, Doris Mc Pherson. Avec aussi des autoportraits gravés de Rembrandt, des gravures d’Ensor. R.P. T.

Berlinde De Bruyckere Art contemporain Où Bonnefantenmuseum, Maastricht Quand jusqu’au 26 septembre, bonnefanten.nl

Pays-Bas À deux pas de Liège, le Bonnefantenmuseum de Maastricht, présente une splendide et bouleversante exposition de Berlinde De Bruyckere. On y retrouve son univers avec la vulnérabilité, la fragilité, la vitalité, la beauté et la solitude comme fils conducteurs. Avec aussi la figure de l’ange et des oeuvres marquées par le confinement. G.Dt

Guillermo Kuitca Art contemporain Où au musée Lam, à Villeneuve d’Asq Quand jusqu’au 26 septembre

France Le Lam fait redécouvrir le travail de Kuitca qui ne cesse de réinventer l’espace et oscille entre détournements de plans architecturaux et vastes compositions aux accents cubistes. Près de trente ans après sa présentation à la documenta IX (1992), le musée revient sur une démarche incontournable d’une des figures centrales de la création en Amérique Latine. Avec aussi au Lam, les expose Laure Prouvost et la révélation de Giorgio Griffa. G.Dt

James Welling Art contemporain Où au Mac’s, au Grand Hornu Quand Jusqu’au 29 août

Belgique Magnifiques séries de photographies de l’Américain James Welling sur les "ruines" archéologiques de Grèce et de Rome. Le traitement velouté, pictorialisé des couleurs est d’une poésie et d’une douceur infinies. Il s’insère dans une exposition avec trois autres artistes Orol Villanova, Fiona Tan et Daniel Turner proposent chance une oeuvre médétative et de réflexion sur la ruine des images et l’image des ruines. G.Dt

Anne Imhof Art contemporain Où Palais de Tokyo, Paris Quand Jusqu’au 24 octobre, tous les jours sauf mardi

France Après avoir assiégé le pavillon allemand et reçu le Lion d’or à la Biennale de Venise 2017, Anne Imhof prend possession de l’ensemble du Palais de Tokyo qu’elle a désossé pour composer une oeuvre totale et polyphonique. Très impressionnant avec une trentaine d’artistes invités.G.Dt

Beaufort Art contemporain Où Tout au long de la Côte belge, infos sur www.beaufort21.be Quand Jusqu’au 7 novembre

Belgique Vingt sculptures, parfois monumentales, souvent pleines de fantaisie, sont installées à la Côte belge. Une manière stimulante de regarder autrement nos dunes et notre littoral et de réfléchir à notre avenir écologique. G.Dt

Les origines du monde Art et sciences Où musées d’Orsay, Paris, musee-orsay.fr Quand Jusqu’au 18 juillet

France "Les origines du monde, l’invention de la nature au XIXe siècle" est une exposition exceptionnelle par son sujet et passionnante dans sa réalisation. Le musée d’Orsay y aborde un thème très actuel : le lien entre l’homme et la nature, ce rapport si riche, mais si fragile, à travers une exposition d’art, mais aussi de sciences naturelles et comme un grand cabinet de curiosités. G.Dt

Bruce Nauman Art contemporain Où Punta della Dogana, Venise Quand jusqu’au 9 janvier

Italie La Punta della Dogana à Venise rend un superbe hommage aux dernières vidéos de Bruce Nauman. On le voit, certes vieilli, ne cachant rien de son âge, ni du processus de transformation du corps, mais faisant à nouveau ce déhanchement avec les mains derrière sa nuque et la tête cachée, dans un équilibre chancelant. Et c’est magnifique visuellement et philosophiquement. G.Dt

Abbaye du Parc Patrimoine Où Abbaye du Parc, Heverlee. www.abdijvanpark.be Quand tous les jours de 10h à 17h30, sauf le lundi

Belgique C’est une vraie résurrection à laquelle on peut assister à l’abbaye du Parc à Heverlee près de Louvain. Au milieu d’un parc naturel, le public découvrir les plus belles salles dans leur splendeur d’antan, en même temps qu’une expo consacrée aux 900 ans de l’ordre des Norbertins. G.Dt

Regenerate Art contemporain Où Wiels, Forest, www.wiels.org Quand Jusqu’au 15 août

Belgique Rassemblant sur deux étages un grand nombre d’artistes, souvent nées après 1990, Regenerate offre une vision actuelle à la fois joyeuse, critique, prudente et optimiste, au fil d’œuvres récentes créées par des artistes en Belgique, souvent réalisées pendant le confinement. G.Dt

Thomas Houseago Art contemporain Où Musée des Beaux-Arts, Bruxelles, fine-arts-museum.be Quand Jusqu’au 1er août

Belgique Le musée bruxellois présente les dernières grandes peintures de Thomas Houseago, de puissants paysages néo-expressionnistes, résultant d’un éblouissement face à la nature et au soleil, d’une nécessité de se reconnecter avec l’environnement. G.Dt