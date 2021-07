Permis octroyé pour le parc de cinq éoliennes

Les projets éoliens se succèdent ces derniers mois dans la région du Centre. Après Soignies, Écaussinnes ou encore Ronquières, un nouveau parc éolien verra bien le jour sur la zone d’activités économiques de Seneffe-Manage et Tyberchamps. Un permis unique a été livré à l’intercommunale, Idea SC Soc. Coop, pour l’implantation d’un parc de cinq éoliennes d’une puissance électrique nominale comprise entre 3,6 et 4,65 MW.

La demande de permis introduite plus tôt dans l’année portait également sur l’aménagement des zones de montage des éoliennes et des chemins d’accès, la pose de câbles électriques et la construction de cinq cabines de tête ainsi que la modification sensible du relief du sol. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont ainsi décidé d’approuver ce projet, à la suite d’une enquête publique qui a pris fin le 16 mars dernier.

Un recours non suspensif toujours possible

Conformément à la loi, un recours non suspensif, qui ne suspend donc pas l’octroi du permis unique, est toujours possible à tout citoyen ou personne morale justifiant d’un intérêt. Le recours doit être envoyé dans un délai de vingt jours à dater du 19 juillet 2021 à l’adresse suivante : Service public de Wallonie - Monsieur le directeur général - Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement - Avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Namur (Jambes).

Dans ce cas, le droit de dossier est fixé à 25 euros. Le requérant devra ensuite joindre une copie du récépissé du versement ou de l’avis de débit en tant que preuve. D’autres communes dans la région du Centre sont considérées comme impactées par ce projet : Écaussinnes, Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Le Rœulx ou encore Morlanwelz.

Un projet éolien de plus donc dans la région du Centre, véritablement prisée par les promoteurs dans ce domaine. Le phénomène n’emballe, par contre, pas tout le monde, comme on peut le voir à Ronquières.

Pour rappel, la filiale énergie du groupe Colruyt, Eoly, envisage d’installer sept éoliennes le long du canal Charleroi-Bruxelles sur les villages de Ronquières et de Feluy.

Des éoliennes de 180 mètres de hauteur qui impacteraient, selon certains citoyens, le paysage et la biodiversité aux alentours du Plan incliné de Ronquières. Une pétition avait d’ailleurs tourné sur les réseaux sociaux afin de protester contre ce projet.M.Da