Samedi (Finales)

Cyclisme

Course en ligne 1. Richard Carapaz (Equ) 6h05.26 2. Wout Van Aert à 1:07 3. Tadej Pogacar (Sln) à 1:07 4. Bauke Mollema (P-B) 1:07 ; 5. Michael Woods (Can) 1:07 ; 6. Brandon McNulty (USA) 1:07 ; 7. David Gaudu (Fra) 1:07 ; 8. Rigoberto Uran (Col) 1:07 ; 9. Adam Yates (G-B) 1:07 ; 10. Maximilian Schachmann (All) 1:21 ; 11. Michal Kwiatkowski (Pol) 1:35 ; 12. Jakob Fuglsang (Dan) 2:43 ; 13. João Almeida (Por) 3:38 ; 14. Alberto Bettiol (Ita) 3:38 ; 15. Dylan van Baarle (P-B) 3:38 ; 16. Daniel Martin (Irl) 3:38 ; 17. Simon Philip Yates (G-B) 3:38 ; 18. Patrick Konrad (Aut) 3:38 ; 19. Rafal Majka (Pol) 3:40 ; 20. Gianni Moscon (Ita) 3:42 ;…48. Richie Porte (Aus) 10:12 ; 49. Remco Evenepoel 10:12 ;… Les autres Belges : 58. Tiesj Benoot 11:27 ; 77. Mauri Vansevenant 16:20.

Haltérophilie

-49 kg (F)

1. Hou Zhihui (Chn) 210 kg (94 + 116) ; 2. Chanu Saikhom Mirabai (Ind) 202 (87 + 115) ; 3. Windy Cantika Aisah (Ina) 194 (84 + 110) ; 4. Wan-Ling Fang (Tha) 181 (80 + 101) ; 5. Nina Sterckx 180 (81 + 99) ; 6. Ludia Marguiela Montero Ramos (Cub) 178 (82 + 96) ; 7. Anais Michel (Fra) 177 (78 + 99) ; 8. Beatriz Elizabeth Piron Candelario (Rdo) 176 (81 + 95) ; 9. Nathasha Rosa Figueiredo (Bré) 173 (78 + 95) ; 10. Loa Dika Toua (Pap) 167 (72 + 95).

Judo

-60 kg (H)

1. Naohisa Takato (Jap) ; 2. Y. Wei Yang (Tha) ; 3. Y. Smetov (Kaz)/L. Mkheidze.

-48 kg (F)

1. Distria Krasniqi (Kos) ; 2. F. Tonaki (Jap) ; 3. D. Bilodid (Ukr)/U. Munkhbat (Mgl).

Tir

Carabine 10 m (F)

1. Yang Qian (Chn) 251,8 pts ; 2. Anastasiia Galashina (ROC) 251,1 ; 3. Nina Christen (Sui) 230,6 ; 4. Jeanette Hegg Duestad (Nor) 209,3 ; 5. Oceanne Muller (Fra) 187,7 ; 6. Mary Carolynn Tucker (USA) 166,0 ; 7. Kwon Eunji (CdS) 145,4 ; 8. Park Heemoon (CdS) 119,1.

Dimanche (Finales)

Cyclisme

Course en ligne 1. Anna Kiesenhofer (Aut) 3h52.45 2. Annemiek Van Vleuten (P-B) à 1:15 3. Elisa Longo Borghini (Ita) à 1:29 4. Lotte Kopecky (Bel) 1:39 ; 5. Marianne Vos (P-B) 1:46 ; 6. Lisa Brennauer (All) 1:46 ; 7. Coryn Rivera (USA) 1:46 ; 8. Marta Cavalli (Ita) 1:46 ; 9. Olga Zabelinskaya (Ouz) 1:46 ; 10. Cecilie Uttrup Ludwig (Dan) 1:46 ; 11. Elizabeth Deignan (G-B) 1:46 ; 12. Margarita Victo Garcia Canellas (Esp) 1:46 ; 13. Ashleigh Moolman-Pasio (AfS) 1:46 ; 14. Katarzyna Niewiadoma (Pol) 1:46 ; 15. Anna Van Der Breggen (P-B) 1:46 ; 16. Karol-Ann Canuel (Can) 2:20 ; 17. Alena Amialiusik (Blr) 2:20 ; 42. Julie Van De Velde 8 : 23 ;...

Judo

-66 kg (H)

1. Hifumi Abe (Jap); 2. Vazha Margvelashvili (Géo); 3. D. Cargnin (Bré)/B. An (CdS).

-52 kg (F)

1. Uta Abe (Jap); 2. Amandine Buchard (Fra); 3. C. Giles (G-B)/O. Giuffrida (Ita).

Taekwondo

-68 kg (H)

1. Ulugbek Rashitov (Ouz); 2. B. Sinden (G-B); 3. Z. Shuai (Chn)/H. Recber (Tur).

-57 kg (F)

1. Anastasija Zolotic (USA); 2. T. Minina (ROC); 3. C.-.L Lo (Tha)/H. Ilgun (Tur).