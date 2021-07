Témoignages

Une résidence d’écriture pour dire la vie en temps de pandémie

Initiée par l’équipe de l’Intime festival (Benoît Poelvoorde, Chloé Colpé et Sylvie Ballul), une résidence d’écriture a permis de recueillir la parole de ceux que la pandémie de Covid-19 a particulièrement éprouvés. C’est à l’écrivain irlandais installé à Paris Robert McLiam Wilson qu’a été confiée la collecte d’histoires qui donneront une sorte de photographie de ce qu’a été la vie à Namur à ce moment précis. Particulièrement exposés par leur métier ou par la perte d’un proche, les témoins ont partagé leurs expériences avec générosité. Pour prolonger cette résidence, des ateliers artistiques ont été proposés dans une école primaire, trois établissements de secondaire technique et deux maisons de repos. Un groupe d’étudiants de l’Ihecs a quant à lui sillonné la ville de Namur dans le but de réaliser des podcasts. Avec la crise sanitaire comme point d’ancrage, ils ont exploré divers thèmes : la charge mentale des femmes, l’abandon, l’accélération/décélération, la perte de contrôle. Enfin, pour mettre à l’honneur des personnes décédées et dire qui elles étaient, un questionnaire a été soumis à des familles qui se sont portées volontaires.

Du 21 août au 5 septembre, une exposition intitulée "Les disparus " sera présentée à la galerie du Beffroi, à Namur. Elle rendra compte de l’ensemble du travail effectué par les différents groupes. Le texte écrit par Robert McLiam Wilson sera lu le dimanche 29 août dans le cadre de l’Intime festival, avant une discussion réunissant plusieurs témoins choisis par l’écrivain. La plaquette reprenant ce texte sera distribuée gratuitement pendant le festival. G.S.