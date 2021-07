Théo Pierrot : "On va devoir apprendre vite"

D1A Théo Pierrot avait deux choses à fêter samedi soir : son premier match en D1A et son 150e match avec les Métallos. Le gâteau n’était malheureusement pas aussi savoureux que le médian français l’avait espéré, avec seulement dix petites minutes de jeu et une défaite sans appel.

Mais ce revers, qui n’est pas une claque pour autant, devra servir aux Métallos à s’adapter au rythme de la D1A. "On était prévenus qu’à ce niveau-là les erreurs se payaient cash, concède le capitaine par intermittence des Métallos. Le premier but que l’on encaisse sur phase arrêtée, c’était dommage parce que l’on était bien dans le match à ce moment-là. Courtrai nous a donné un bon aperçu de ce qu’était la D1A. On a encore beaucoup de réglages à faire, notamment mettre plus d’intensité dans la partie. Mais tout n’est pas à jeter. Cette saison sera difficile mais c’est un chouette défi à réaliser."

Le promu sérésien, plus petit budget de la division (entre 5 et 5,5 millions €), est sans doute l’oiseau pour le chat dans la tête des favoris et, peut-être aussi, des concurrents pour le maintien. Mais Théo Pierrot (27 ans), qui a connu deux montées avec le club, ne fait pas trop confiance aux statistiques.

"On avait aussi le plus petit budget de la D1B, et on a quand même été promus. Je pense que l’on peut se plaire dans cette situation d’outsider, parce qu’il y a énormément de qualité dans ce noyau. Je suis persuadé que l’on va atteindre nos objectifs."

Apprentissage

En ne plongeant pas dans la psychose, Seraing va devoir très rapidement trouver les solutions, en interne ou parmi les renforts annoncés, pour ne pas être la risée de la D1A. "On est toujours dans notre période d’apprentissage. On a senti que c’était un cran au-dessus de la D1B. Mais c’est ce que l’on cherche en tant que joueur, contextualise Théo Pierrot. Mais on devra apprendre très vite et prendre des points rapidement. Mouscron avait payé très cher son mauvais début de saison l’année passée (NdlR : les Hurlus, relégués en D1B, avaient signé un embarrassant 3/27 avant d’enfin trouver la victoire, à la 10e journée). On doit éviter ce scénario."

La fin des tracas ?

Pour cela, les Métallos peuvent compter sur le fidèle médian français, présent au club depuis sept saisons déjà. Avec quelques blessures qui l’ont parfois écarté des terrains. "J’étais vraiment content de jouer en D1A, même si ce n’était que 10 minutes. Surtout après ma blessure à la cheville en fin de saison dernière. Ma préparation a été un peu tronquée et je n’ai pas pu jouer tous les matchs amicaux. Mais je suis prêt à aider l’équipe. La saison dernière, j’ai aussi commencé sur le banc avant de regagner ma place et mon brassard. Je sais très bien qu’il faut perpétuellement montrer que l’on a le niveau."

Romain Izzard