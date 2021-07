Un an plus tard

Le report des Jeux est-il de nature à désavantager les Red Lions ?

Tokyo. Le report des Jeux d’une année n’a pas bouleversé la hiérarchie du hockey mondial. Le rapport hiérarchique entre les membres du top 10 reste fondamentalement le même. La forme du jour ou la réussite peut faire basculer certaines rencontres. Mais le décalage de 12 mois des jeux olympiques a-t-il changé la donne pour les Red Lions ? Vincent Vanasch se risque à une réponse. "Certains parlaient de notre Euro. Pour nous, c’est rare d’avoir deux gros tournois durant le même été. Nous voulions remporter l’Euro, mais nous étions déjà fort concentrés sur les Jeux. Les gens ne réalisent pas tout le chemin pour arriver en forme à Tokyo. Je savais que nous serions 15 % plus forts ici par rapport à Amsterdam en juin. Face aux Pays-Bas, les gars pouvaient encore jouer un quart d’heure sans problème. Pour revenir à la question, je suis certain que nous sommes plus forts encore. Tous les joueurs ont pris un an d’expérience en plus. En revanche, il ne fallait pas les reporter d’un mois car notre préparation arrivait à son terme. Nous savions que nous étions en forme lors de l’été 2020. Ce report a forgé un peu plus notre caractère car nous avons été forts mentalement pour garder cet effort un an de plus." Th.V.