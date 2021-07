Une nouvelle étape franchie pour Spa

Depuis samedi, le soleil brille à nouveau sur Spa. La ville thermale est enfin inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco des grandes villes d’eaux d’Europe. La décision a été prise à Fuzhou, en Chine, lors de la 44e session du Comité du patrimoine mondial qui a lieu du 16 au 31 juillet, et rendue publique samedi en début d’après-midi.

Cette bonne nouvelle, le collège de Spa y a assisté en direct par visioconférence, attendant avec impatience que le nom de la ville soit cité. Il l’a donc été au même titre que celui de onze grandes villes issues de sept pays différents : Baden bei Wien en Autriche, Vichy en France (avec qui Spa signera un pacte d’amitié en septembre), Baden-Baden, Bad Ems et Bad Kissingen en Allemagne, Montecatini Terme en Italie, Bath au Royaume-Uni, et Karlovy Vary, Marianske Lazn et Františkovy Lazn en République tchèque. Soit onze villes qui se sont développées autour de sources minérales naturelles.

Une longue attente

L’attente pour les autorités spadoises a été longue, très longue même. En effet, la candidature remonte à 2006. Ce travail de longue haleine a été réalisé par la Ville et l’Awap, l’Agence wallonne du patrimoine. "C’est une reconnaissance du travail de préservation et de valorisation du patrimoine que la Ville entreprend, déclare la bourgmestre Sophie Delettre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont porté ce projet tout du long." Et Anne Pirard, coordinatrice pour cette candidature, d’ajouter : "Notre passé a été reconnu et désormais ce chapitre se clôt pour débuter autre chose."

L’inscription sur la Liste du patrimoine mondial apportera à Spa et aux grandes villes d’eaux d’Europe la reconnaissance de leur valeur universelle exceptionnelle mais aussi une meilleure protection et une coopération renforcée dans les domaines de la conservation du patrimoine, de la balnéothérapie et de la santé, de la culture et du tourisme.

Il est vrai qu’au fil des années Spa a grandi autour de sa source principale, s’étendant vers les autres sources situées dans le paysage environnant. Aujourd’hui encore, elle présente les attributs d’une ville thermale authentique. Elle possède de nombreuses sources avec des pavillons entourés de jardins d’agrément modestes et intimes, un centre urbain incluant thermes, casino, salles de théâtre et de concert, galerie couverte, parcs et jardins, hôtels ainsi que promenades aménagées et villas disséminées dans leur écrin de verdure.

Un plan de gestion local destiné à protéger et à valoriser ce patrimoine culturel et naturel a d’ailleurs été élaboré par les acteurs locaux représentant les différents secteurs d’activités présents dans la ville. Le plan de gestion de Spa est ambitieux et optimiste mais les acteurs locaux sont lucides par rapport à la tâche qui les attend. La conscience de la qualité du site dans lequel ils évoluent servira de moteur pour atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. Le travail de ce réseau d’acteurs de terrain porte ses fruits jour après jour.Matthias Sintzen