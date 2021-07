À Charleroi, le graffiti s’invite au musée

Charleroi veut rester la capitale belge des graffeurs. Pierre-Olivier Rollin a invité Elnino76 à occuper les salles du BPS22 pendant trois mois. Une première. Un choix paradoxal de "muséifier" un art de rue. Mais logique, car ce choix poursuit une action de longue haleine. Le directeur du BPS22 fut déjà l’initiateur d’un projet de la Biennale d’art urbain à Charleroi en 2014 intitulé Asphalt 1 . Il expliquait alors : "Le street art est un art du renouveau, de la renaissance des friches, un art de communautés qui réoccupent l ’ espace public, un art plé biscit é par le Net. Une maniè re id éale de transformer les défauts de la ville en opportunité s. "

Elnino76 incarne cet art. Son nom est la contraction de El Niño, l’enfant ou le phénomène climatique, et de 1976, l’année de sa naissance. Il est bien connu. En 2020, pour la fête nationale, à la suggestion du Palais royal (!), il faisait partie des artistes invités à réaliser une fresque urbaine. Sur l’immense façade de la Tour des Finances de Charleroi, il dessinait le loup réconcilié avec le Petit Chaperon rouge. En 2016, il avait été invité avec d’autres graffeurs, par Pierre-Olivier Rollin, à occuper le très sage Palais d’Egmont à Bruxelles, l’ancienne demeure de la famille d’Arenberg, le haut lieu de la diplomatie belge qui a accueilli tous les chefs d’État. Il avait alors choisi de jeter un pot de couleur jaune éclatante sur toutes les marches de marbre de l’escalier monumental, comme un dripping de Jackson Pollock.

Originaire de Charleroi, Elnino76, 44 ans, dessine depuis son enfance et a découvert le graffiti via la culture skate. Il a suivi des études artistiques, mais sa véritable formation lui vient, explique-t-il, de la rue, des terrains vagues et de l’expérience du travail. Il continue encore à réaliser des graffitis de rue, mais surdoué en techniques picturales, il gagne sa vie en réalisant d’importantes fresques et sculptures dans le domaine de l’évènementiel ou à la demande des musées. P.-O. Rollin dit qu’il est capable de tout peindre !

Pavillon noir

Elnino76 nous explique à son tour à quel point Charleroi, ses bâtiments abandonnés et son passé industriel sont un paradis, un "mini-Berlin", pour les graffeurs venus parfois de très loin. Les trois stations de métro abandonnées sont ainsi devenues un terrain de jeu très prisé par les graffeurs.

Invité au BPS22, dans un lieu muséal, il a choisi le thème de la piraterie, à commencer par l’acte de pirate d’entrer ainsi dans le musée.

Il y brandit le drapeau noir avec tête de mort et tibias croisés, le pavillon appelé Jolly Roger, utilisé par les pirates depuis le XVIIIe siècle. Une occasion pour lui d’évoquer surtout des thèmes qui lui sont chers, comme la liberté, le voyage et la camaraderie.

Sur un immense mur, il a peint à la bombe un Mickey, une clope à la bouche, bombant à son tour le mur. On retrouve ce personnage détourné de Disney à l’étage dans une autre peinture démontrant bien la virtuosité technique du graffeur.

D’autres peintures exposées expriment les vanités, avec bougies et crânes, motif récurrent chez lui pour rappeler qu’il faut vivre pleinement, ici et maintenant.

Le BPS22 présente en même temps trois autres expos, dont celle dressant un intéressant bilan des résidences croisées d’artistes entre Charleroi et Chicoutimi au Canada autour du thème de l’ailleurs, de la perspective de construire de nouveaux mondes, y compris les plus fous (comme celui des "platistes" qui croient que la terre est plate), mais qui, chacun à leur manière, interrogent radicalement le réel.

L’expo tourne aussi autour de la personnalité de Denys Tremblay, canadien, théoricien d’un "art périphérique", et d’un "really-made". Dans ses fictions réalistes et artistiques, il devint même en 1997, Denys Ier, roi de L’Anse-Saint-Jean, première monarchie municipale au Canada !

Guy Duplat

Au BPS22, jusqu’au 12 septembre.