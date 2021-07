Alexandre Loukachenko purge la société civile

Le nettoyage est en cours." Alexandre Loukachenko s’est lancé dans une véritable "purge" de la société civile biélorusse. Vendredi dernier, ce sont des associations caritatives, d’aide aux handicapés ou à l’emploi pour les jeunes, des centres d’enseignement des langues ou encore l’organisation de défense des écrivains PEN qui ont été mis en liquidation, selon le portail juridique du gouvernement consulté par l’AFP. "Ils peuvent tout fermer, mais ils ne peuvent pas effacer les perceptions des gens", a réagi la cheffe de l’opposition, Svetlana Tikhanovskaïa, invitée à s’exprimer par le PEN club des États-Unis.

Selon Viasna, le centre des droits de l’homme lui-même cible des autorités, une cinquantaine d’organisations non gouvernementales sont concernées, nombre d’entre elles ayant fait l’objet de perquisitions ces dernières semaines. À la mi-juillet, une vague d’arrestations s’était abattue sur les défenseurs des droits de l’homme et la presse indépendante et d’opposition. Le président de Viasna et colauréat du prix Sakharov, Ales Bialiatski, figurait parmi les personnes arrêtées. On dénombre aujourd’hui près de 600 prisonniers politiques reconnus - bien plus en réalité.

Jeudi dernier, le président biélorusse avait qualifié les membres de ces organisations de "bandits" et d’"agents de l’étranger" agissant "au détriment de l’État". Il avait déjà appelé, lors de sa dernière rencontre avec Vladimir Poutine, à "traduire en justice" les "sales ONG" qui, selon lui, cultivent "la terreur".

Depuis sa réélection frauduleuse, il y aura un an le 9 août prochain, Alexandre Loukachenko s’est évertué à mater la contestation sans précédent qui a rassemblé durant plusieurs mois des dizaines de milliers de manifestants. Arrestations massives, tortures, lourdes condamnations, exil forcé n’ont plus cessé depuis. L’ancien candidat à la présidentielle Viktor Babaryko a été condamné le 6 juillet dernier à 14 ans de prison pour corruption ; le procès du blogueur Sergueï Tikhanovski, mari de Svetlana Tikhanovskaïa, s’est ouvert le mois dernier à huis clos, avec cinq autres opposants dont une figure historique de l’opposition, Mikola Statkevitch, sur le banc des accusés, tandis que Maria Kolesnikova attend le sien… Aujourd’hui, la peur a gagné les Biélorusses. N’ont plus lieu que quelques petites protestations isolées, relayées sur les réseaux sociaux, alors que les médias indépendants, comme Tut.by, ont été réduits au silence.

"L’Union a trop traîné"

"Si l’Union européenne avait introduit ses sanctions fin août début septembre de l’année dernière, cela aurait pu changer la donne. Il aurait fallu frapper fort dès le début. Mais cela a traîné, traîné, alors que l’ampleur de la répression était évidente et contraire à toutes valeurs européennes déjà à la mi-août. Cela a joué en faveur du régime", regrette un universitaire biélorusse, qui préfère garder l’anonymat, pour ne pas nuire à sa famille restée au pays. Lui-même, qui a un passé d’activiste, vient de s’exiler en Pologne, après avoir appris qu’il figurait sur une liste de personnes considérées comme "non loyales". Comme le lui a dit son épouse, mieux vaut vivre libre à l’étranger qu’en prison en Biélorussie. "Beaucoup sont partis, essentiellement en Ukraine, en Pologne, en Lituanie, surtout des jeunes qui travaillent dans le secteur de l’IT. La violence continue, pas dans les rues parce que les rues sont vides, mais dans les centres de détention et à travers la pression exercée" sur tout un chacun. "Toute la société est intimidée, témoigne-t-il. Le degré d’arbitraire est tel que cela crée un sentiment d’angoisse." Récemment encore, onze étudiants et un professeur ont écopé de lourdes peines de prison pour avoir manifesté contre la violence du régime.

Le référendum en vue

Cette "purge" de la société civile "est la réponse logique d’un régime qui veut faire de la ‘prévention’. Il pense que, s’il ne continue pas à réprimer, cela peut être dangereux pour lui", analyse l’universitaire. "Déjà au mois d’avril, le ministre des Affaires étrangères Vladimir Makeï, avait dit que, s’il y avait de nouvelles sanctions introduites par l’UE, le régime s’en prendrait à la société civile et à ses différents acteurs", rappelle Ioulia Shukan, maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre. Ces mesures répressives lui permettent de "supprimer toutes les initiatives, auto-organisations, formes de solidarité et actions indépendantes vis-à-vis de l’État, qui avaient beaucoup œuvré à transformer la société biélorusse et qui remplissaient un certain nombre de fonctions que l’État n’était pas capable d’assumer".

Mais elles servent aussi l’agenda politique d’Alexandre Loukachenko, poursuit la spécialiste de la société biélorusse. "Il s’est engagé à organiser un référendum à l’issue duquel la Constitution devra être amendée. En attaquant la société civile, à la fois les protestataires, les médias, les chercheurs qui donnent un avis et une analyse indépendants, le régime cherche à renforcer le contrôle de la situation, afin de pouvoir mener ce référendum sans surprise ni mobilisation, avec un résultat bien évidemment en faveur de son initiateur."

Sabine Verhest