24 heures de Spa Il n’y a jamais eu aussi peu de Belges au départ

Cette année, les effets de la crise se font clairement ressentir, pas mal d’habitués tels Max Soulet, Nico Verdonck, Fred Vervisch (retenu en WTCR), Stéphane Lémeret, Grégory Paisse ou Bernard Delhez manquent à l’appel. On bat d’ailleurs un triste record. En 73 éditions de nos 24 h, il n’y avait jamais eu aussi peu de Belges au départ.

Avec seulement huit compatriotes (les quatre pros Dries Vanthoor, Laurens Vanthoor, Maxime Martin et Bertrand Baguette, le semi-pro Charles Weerts, les amateurs Machiels et Baptiste Moulin et le rookie Ulysse De Pauw sur l’unique Bentley CMR), la Belgique n’arrive à domicile qu’en sixième position des nations les mieux représentées après l’Allemagne (38), l’Angleterre (27), l’Italie (25), la France (21) et la Suisse (15). O.d.W.