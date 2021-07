Cinéma Almodovar et Campion à la Mostra

Madres paralelas de Pedro Almodovar et Le pouvoir du chien de Jane Campion notamment seront en compétition à la 78e édition du Festival de Venise, qui se tiendra du 1er au 11 septembre. Trois films français aspirent aussi au Lion d’or : Un autre monde de Stéphane Brizé, Illusions perdues de Xavier Giannoli et L’événement d’Audrey Diwan.

Seront également en lice cinq productions italiennes, un record : America Latina de Fabio et Damiano D’Innocenzo, Il buco de Michelangelo Frammartino, Freaks Out de Gabriele Mainetti, Qui rido io de Mario Martone, E stata la mano di Dio de Paolo Sorrentino.

Les autres films sélectionnés sont Mona Lisa and the Blood Moon de l’Américaine Ana Lily Amirpour, The Lost Daughter de l’Américaine Maggie Gyllenhaal, On the Job : the Missing 8 du Philippin Erik Matti, Leaves No Trace du Polonais Jan P. Matuszynski, Captain Volkonogov Escaped de la Russe Natasha Merkulova, The Card Counter de l’Américain Paul Schrader, Reflection de l’Ukrainien Valentyn Vasyanovych.

Le cinéma latino-américain sera également bien représenté avec Competencia Oficial de l’Argentin Gaston Duprat, Sundown du Mexicain Michel Franco, Spencer du Chilien Pablo Larrain et La caja du Vénézuélien Lorenzo Vigas. (AFP)