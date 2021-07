Jette Nouvel aménagement avenue Charles Woeste

Entre 2015 et 2018, l’avenue Charles Woeste devant le parvis de Notre-Dame de Lourdes à Jette a été le théâtre de nombreux accidents. À partir de la rentrée, il ne sera plus possible de traverser en voiture l’avenue et, donc, les voies du tram, au niveau de l’église. Les travaux vont se faire en septembre. "On va commencer par une phase test. Les deux traversées au niveau de l’église seront fermées aux voitures mais autorisées aux piétons et aux cyclistes", commente la commune. Qui va également faire passer la rue Vandervleet en zone résidentielle. La rue sera partagée entre tous les usagers. J.Bo.