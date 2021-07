Judiciaire Quatre ans de prison ferme pour un dealer récidiviste

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné lundi un individu à 4 ans de prison ferme. L’homme, actuellement détenu à la prison de Jamioulx, était poursuivi pour la détention et la vente de cocaïne et d’héroïne et pour séjour illégal sur le territoire.

Il avait déjà été condamné à de multiples reprises par le passé pour des faits similaires. (Belga)