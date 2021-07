Football Accord entre le Barça et Neymar

Le FC Barcelone et l’attaquant brésilien Neymar sont parvenus à un accord pour mettre fin "à l’amiable" aux litiges financiers qui les opposaient, a annoncé lundi le club catalan, sans dévoiler le montant de la transaction. Plusieurs contentieux étaient ouverts entre le club et le joueur autour de la prime de prolongation promise à Neymar par le Barça avant son transfert record au PSG en 2017 pour 222 millions d’euros. "Le club et le joueur ont signé un accord sur une transaction afin de mettre fin aux procédures judiciaires entre les deux parties", a expliqué le club blaugrana dans un communiqué. (Belga)