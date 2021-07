Musique Pas de festivals de plusieurs jours aux Pays-Bas cet été

Le gouvernement néerlandais a annoncé lundi l’annulation jusqu’au 1er septembre de tous les événements et festivals se tenant sur plus de 24 heures pour éviter de nouvelles flambées des cas de Covid-19. Les éditions 2021 de festivals de musique internationalement connus tels que Lowlands, Mysteryland et Down the Rabbit Hole, prévues en août, sont donc annulées. (AFP)