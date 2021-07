Intempéries La Belgique sort de la phase fédérale de gestion de crise liée aux intempéries

À la suite des intempéries qui ont frappé la Belgique il y a deux semaines, la Belgique était entrée en phase dite de gestion de crise. Ce lundi, la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) indiquait que la Belgique entrait dans la phase suivante, dite "de rétablissement et de reconstruction", à la suite d’une concertation avec Elio Di Rupo (PS). Ce sont désormais les régions, provinces et communes qui assurent la gestion de la reconstruction, et non plus le centre de crise. T.G