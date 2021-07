Belgique

Inondations | Le travail de nettoyage s’est poursuivi lundi, après les intempéries du week-end qui ont frappé, cette fois, la région de Namur. Aucune victime n’est à déplorer, mais les dégâts sont importants. pp.4-6

Fonction publique | D’après une enquête menée auprès de quelque 12 000 fonctionnaires pour mesurer l’impact du télétravail, les conditions sont réunies pour que le fédéral puisse économiser jusqu’à 37 millions d’euros par an d’ici 2028 en recourant davantage au télétravail. p.7

Sécurité routière | Un avant-projet de loi défendu par le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), en vue de créer un parquet national exclusivement affecté à la sécurité routière, a été validé par le Conseil des ministres. p.9

International

Tunisie | Le président tunisien Kais Saied a limogé lundi les ministres de la Défense et de la Justice, au lendemain de sa décision de suspendre les activités du Parlement et de limoger le Premier ministre, pp.12-13

Biélorussie | Le président Alexandre Loukachenko s’est lancé dans une véritable purge de la société. Toute opposition est éliminée. p.16

Union européenne | La France et la Grèce passent en code orange sur la carte européenne de l’épidémie de Covid-19. p.17

Planète

Climat | Les représentants de 195 pays ont entamé deux semaines de réunion qui doivent permettre d’entériner un nouveau rapport réalisé par les experts du Giec. Ceux-ci y dressent l’état des lieux de dernières connaissances sur l’évolution du climat. p.19

Économie

Alimentation | Le groupe agroalimentaire espagnol Ebro Foods a annoncé son intention de revendre le fabricant de pâtes Panzani, pâtes fraîches et riz exceptés, au fonds CVC Capital Partners pour un montant de 550 millions d’euros. p.23

Immobilier | Cofinimmo fait ses premiers pas au Royaume-Uni avec l’acquisition de trois maisons de repos et de soins. La SIR accroche un 9e pays à son tableau, et un 3e rien que cette année 2021 avec l’Irlande et l’Italie. p.23

Télécoms | Orange Belgium salue l’avancée bruxelloise sur la 5G. Et le patron de l’opérateur télécoms, Xavier Pichon, espère que la Wallonie suivra la même voie. p.24

Sports

Hockey | Les Red Lions se sont installés en tête de leur groupe en battant l’Allemagne exactement sur le même score que les Pays-Bas (3-1), grâce à un doublé de Cédric Charlier. pp.32-33

Triathlon | Marten Van Riel a échoué au pied du podium dans le triathlon olympique. p.33

Tennis | Alison Van Uytvanck a réussi une authentique performance en éliminant Petra Kvitova, double vainqueur de Wimbledon, au 2e tour du tournoi olympique. p.37

Culture

Bande dessinée | Henri Vernes, le créateur de Bob Morane, s’est éteint à l’âge de 102 ans ce dimanche 25 juillet. pp.42-43

Cinéma | La Mostra de Venise a annoncé sa sélection officielle comprenant notamment les films de Pedro Almodovar et Jane Campion. p.44