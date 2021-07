Indécision. Négative en matinée en Europe, la séance de lundi s’est achevée dans l’indécision avec des indices partagés et peu modifiés. Le Bel 20 s’est redressé progressivement, jusqu’à conclure en hausse de 0,16 % par rapport à vendredi, en s’inscrivant à 4 237,31 points avec 12 de ses éléments dans le vert et une action Cofinimmo (133,90) stationnaire. Aperam (51,20) s’est distingué par un bond de 3,88 % alors que Argen-X (261,80) et UCB (89,12) ont emmené les baisses avec des reculs de 2,28 et 1,22 %. Galapagos (50,87) a gagné de justesse 0,02 % tandis que Solvay (112,50) a progressé de 1,53 %. AB InBev (58,16) a terminé sur une avance de 0,12 %, rejoignant KBC (67,64) et Ageas (45,47) qui se sont appréciés de 1,93 et 0,89 %. Umicore (54,40) a gagné 0,97 % alors que Elia (94,70) et Sofina (393,20) ont reculé de 0,63 et 0,81 %. (Belga)