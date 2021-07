Changes

Le dollar se replie. Le billet vert reculait, lundi, face à un panier d’autres grandes monnaies, dont l’euro, à l’approche d’une réunion de la Banque centrale américaine (Fed). Face à l’euro, le dollar baissait de 0,33 %, à 1,1810 dollar pour un euro, en fin d’après-midi. Le résultat de la réunion de deux jours du comité monétaire de la Fed sera connu mercredi. "Les réunions du comité monétaire sont d’autant plus importantes qu’un changement de politique approche", souligne Fawad Razaqzada, analyste chez ThinkMarkets. L’inflation, mais également le risque que les variants font peser sur la reprise économique, seront au menu de la réunion. Du côté des cryptomonnaies, le bitcoin bondissait de 11,3 % à 38 385 dollars, profitant du ton plus positif de Tesla sur la cryptomonnaie et de spéculations sur un intérêt d’Amazon. (AFP)