Les chercheurs, ciblés aux aussi

Dans sa volonté de réduire au silence toute voix dissidente, le régime s’est attaqué aux experts indépendants. La chercheuse Tatiana Kouzina, fondatrice d’une école de formation en administration publique (Sympa), et la politologue Valéria Kostygova, qui dirige le projet "Notre Opinion", ont été arrêtées, l’une le 28 juin, l’autre le 1er juillet. Ces arrestations s’inscrivent "dans la continuité de l’attaque d’Alexandre Loukachenko contre la société civile", explique Ioulia Shukan, maîtresse de conférences à l’université Paris-Nanterre et amie proche de Tatiana Kouzina, "parce que les deux chercheuses véhiculaient un certain nombre d’idées, de représentations, de valeurs occidentales".

Le mois dernier, le politologue Artyom Shraibman et l’économiste Sergueï Chaly se sont envolés pour l’Ukraine, résignés à quitter leur pays pour échapper à une arrestation et assurer leur sécurité. Tatiana Kouzina et Valéria Kostygova "pensaient certainement être un peu plus protégées parce qu’elles étaient beaucoup moins visibles, rapporte Ioulia Shukan. Mais peu de personnes pouvaient encore être appréhendées. On a trouvé deux figurantes parmi cette communauté de chercheurs…"

Les deux femmes sont aujourd’hui accusées de tentative de prise illégale du pouvoir et d’activités nuisibles à la sécurité nationale. "Alexandre Loukachenko essaie d’accréditer l’idée d’une tentative de coup d’État dans laquelle les différents acteurs de la société civile, et elles en tant que chercheuses, auraient un rôle." S.Vt.